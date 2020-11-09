شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الدائرة الأولى بالإسماعيلية.. القائمة الوطنية تحصد 44 ألف صوت وأبناء مصر 27 ألفًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار عبد العزيز شاهين، رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية، والتى تضم مركز ومدينة الإسماعيلية، نتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 44095 صوتًا وقائمة أبناء مصر على 27596 صوتًا، والمقيدين بالدائرة 422133 ناخبًا، أدلى منهم 89645 ناخبًا بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 17954 صوتا، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 71691 صوتًا.

وأسفرت الانتخابات على أن تكون الإعادة فى الدائرة الأولى بالإسماعيلية بين أحمد دندش الحاصل على 27077 صوتًا، وعصام دياب الحاصل على 16911 صوتًا، وأسامة العدوى الحاصل على8610، وحسين عبد ربه الحاصل على 5211 صوتًا، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وتأتى تلك الأرقام فى ضوء المؤشرات الإحصائية للجنة من واقع كشوف الناخبين وصناديق الاقتراع، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر نشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد غايته الأحد المقبل 15 نوفمبر.

وفرز القضاة الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز تم نقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

Advertisements

المستشار عبد العزيز شاهين رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية

رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية

المستشار عبد العزيز شاهين رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بالإسماعيلية