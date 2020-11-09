علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الدائرة الأولى بالإسماعيلية.. إعادة بين دياب ودندش والعدوى وعبد ربه (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار عبد العزيز شاهين، رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية، والتى تضم مركز ومدينة الإسماعيلية، نتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت أن المقيدين بالدائرة 422133 ناخبًا، أدلى منهم 89645 ناخبًا بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 8882 صوتا، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 80763 صوتًا.

وووفقا للبيان الإحصائى ، فستكون الإعادة بين أحمد دندش الحاصل على 27077 صوتًا، وعصام دياب الحاصل على 16911 صوتًا، وأسامة العدوى الحاصل على8610 أصوات، وحسين عبد ربه الحاصل على 5211 صوتًا، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

 

وجاء عدد أصوات الفردى كالأتى:

عصام أحمد دياب سلامة  16911صوتا

أحمد ياسين أحمد محمد دندش    27077 صوتا

أشرف محمد حلمى عبدالحميد عمارة  4162 صوتا

عبدالمجيد حافظ محمد موسى  2433 صوتا

سيد حسين النوبى النجار  1838 صوتا

أسامة عطية عطية محمد هنداوى  2401 صوتا

خديجه عاطف محمد أحمد مرسى   1277      

محمد مصطفى النحاس محمد الزملوط   756

صلاح الدين حسن محمود حسن  2285

السيد أحمد السيد ندا  2082

على عبدالعال محمد عبدالعال على الخطيب   656

محمود عيسى السيد محمد   1792

غريب حسن ابراهيم خليل على   3334

مارى جمال زكى جرس   4821

حسين عبدربه محمد طلب   5211

أشرف إبراهيم على محمد   1039

على عبد العزيز على غيط   3178

إبراهيم أمام على سيد أحمد سالم    1200

محمد جمعه رجب عبدالحافظ على  3857

محمد صالح أحمد السيد   623

سومة السيد عراقى محمد  1294

أيمن جلال احمد محمود   740

منال أحمد محمد محمود 2560

محمد محمود جمعة بصلة 650

وائل محمد لطفى عبدالله حسانين القرعلى 1004

عمرو أحمد السمان محمد عبيد 895

محمد إبراهيم عبدالرحمن محمد أبوعلى 2140

أيمن رمضان محمود رشوان 1810

أبو القاسم أحمد إبراهيم محمد ضاحى 1249

محمد سليمان سيد يوسف   2353

محمد عبدالرحمن سليمان عطيه  3239

محمد راضى الشحات محمد   1364

محمود غريب حسن سلامة       858

سهير عبدالباسط مصطفى جبريل  1657

أحمد محمد إبراهيم حسين فارس   600

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أسامه جمال محمود الأفندى العطار   815

على محمود على سيد أحمد خشانة   1698

أحمد عبدالعزيز على داود   548

محمد جمال محمد مصطفى   4284

عمرو محمد مصطفى فتحى عبدالهادى  599

محمود محمد محمد نصرالدين   391

هشام السيد جاد قنديل  364

خالد إبراهيم على أحمد   3796

حاتم إسماعيل عبدالفتاح منصور حجازى  494

كرم عبدالحليم محمد محمود   1200

مها رياض محمد عطاالله عجلان   979

خالد محمد كمال التهامى   762

تامر حسن إبراهيم حسن شحاتة   913

جمال السيد محمود السيد البغدادى   2301

محمد السيد محمد محمد سالم   1471

حسام عبدالرحمن عطية سالم    1379

ماجده حسن يوسف النويشى  2841

إيهاب راجى عزيز مرزوق   965

على عبدالسلام طلب على السيد  4319

حسام حسنى محمود أحمد غريب  1119

جرجس  ميخائيل جرجس  ميخائيل  1426

أحمد إبراهيم أحمد نصرالله   3987

أسامة أحمد سيد محمد عبدالعال   8610

مدحت عبدالفتاح حسين عطية  870

محمد رضا أحمد محمد  257

مصطفى محمد أحمد شلة   1130

نجلاء فتحى زكى محمود الليثى   656

أحمد محمد صبرى حمادة على يوسف   4396

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة  للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

 

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

 

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

 

33

 

المستشار عبد العزيز شاهين، رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية

44

 

رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية

55

المستشار عبد العزيز شاهين رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بالإسماعيلية

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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