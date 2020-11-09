شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الدائرة الأولى بالإسماعيلية.. إعادة بين دياب ودندش والعدوى وعبد ربه (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار عبد العزيز شاهين، رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية، والتى تضم مركز ومدينة الإسماعيلية، نتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت أن المقيدين بالدائرة 422133 ناخبًا، أدلى منهم 89645 ناخبًا بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 8882 صوتا، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 80763 صوتًا.

وووفقا للبيان الإحصائى ، فستكون الإعادة بين أحمد دندش الحاصل على 27077 صوتًا، وعصام دياب الحاصل على 16911 صوتًا، وأسامة العدوى الحاصل على8610 أصوات، وحسين عبد ربه الحاصل على 5211 صوتًا، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وجاء عدد أصوات الفردى كالأتى:

عصام أحمد دياب سلامة 16911صوتا

أحمد ياسين أحمد محمد دندش 27077 صوتا

أشرف محمد حلمى عبدالحميد عمارة 4162 صوتا

عبدالمجيد حافظ محمد موسى 2433 صوتا

سيد حسين النوبى النجار 1838 صوتا

أسامة عطية عطية محمد هنداوى 2401 صوتا

خديجه عاطف محمد أحمد مرسى 1277

محمد مصطفى النحاس محمد الزملوط 756

صلاح الدين حسن محمود حسن 2285

السيد أحمد السيد ندا 2082

على عبدالعال محمد عبدالعال على الخطيب 656

محمود عيسى السيد محمد 1792

غريب حسن ابراهيم خليل على 3334

مارى جمال زكى جرس 4821

حسين عبدربه محمد طلب 5211

أشرف إبراهيم على محمد 1039

على عبد العزيز على غيط 3178

إبراهيم أمام على سيد أحمد سالم 1200

محمد جمعه رجب عبدالحافظ على 3857

محمد صالح أحمد السيد 623

سومة السيد عراقى محمد 1294

أيمن جلال احمد محمود 740

منال أحمد محمد محمود 2560

محمد محمود جمعة بصلة 650

وائل محمد لطفى عبدالله حسانين القرعلى 1004

عمرو أحمد السمان محمد عبيد 895

محمد إبراهيم عبدالرحمن محمد أبوعلى 2140

أيمن رمضان محمود رشوان 1810

أبو القاسم أحمد إبراهيم محمد ضاحى 1249

محمد سليمان سيد يوسف 2353

محمد عبدالرحمن سليمان عطيه 3239

محمد راضى الشحات محمد 1364

محمود غريب حسن سلامة 858

سهير عبدالباسط مصطفى جبريل 1657

أحمد محمد إبراهيم حسين فارس 600

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أسامه جمال محمود الأفندى العطار 815

على محمود على سيد أحمد خشانة 1698

أحمد عبدالعزيز على داود 548

محمد جمال محمد مصطفى 4284

عمرو محمد مصطفى فتحى عبدالهادى 599

محمود محمد محمد نصرالدين 391

هشام السيد جاد قنديل 364

خالد إبراهيم على أحمد 3796

حاتم إسماعيل عبدالفتاح منصور حجازى 494

كرم عبدالحليم محمد محمود 1200

مها رياض محمد عطاالله عجلان 979

خالد محمد كمال التهامى 762

تامر حسن إبراهيم حسن شحاتة 913

جمال السيد محمود السيد البغدادى 2301

محمد السيد محمد محمد سالم 1471

حسام عبدالرحمن عطية سالم 1379

ماجده حسن يوسف النويشى 2841

إيهاب راجى عزيز مرزوق 965

على عبدالسلام طلب على السيد 4319

حسام حسنى محمود أحمد غريب 1119

جرجس ميخائيل جرجس ميخائيل 1426

أحمد إبراهيم أحمد نصرالله 3987

أسامة أحمد سيد محمد عبدالعال 8610

مدحت عبدالفتاح حسين عطية 870

محمد رضا أحمد محمد 257

مصطفى محمد أحمد شلة 1130

نجلاء فتحى زكى محمود الليثى 656

أحمد محمد صبرى حمادة على يوسف 4396

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

المستشار عبد العزيز شاهين، رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية

رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية

المستشار عبد العزيز شاهين رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بالإسماعيلية