شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيان الإحصائى لدائرة البساتين.. فوز أبو حجر وطنطاوى وإعادة على المقعد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة السابعة عشر بمحافظة القاهرة، ومقرها قسم البساتين وتضم قسمي (البساتين ودار السلام) ومخصص لها 3 مقاعد، مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات وفقا للبيان الإحصائى.

ووفقا للحصر العددى، فأسفر عن فوز المرشح حشمت أبو حجر والذى حصل على 38 ألف صوت، وفوز المرشح خالد عبد الحميد طنطاوى والذى حصل على 36 ألف صوت.

فيما تجرى الإعادة على المقعد الثالث بين المرشحين أكمل قرطام والذى حصل على 24 ألف صوت، وعلى عبد الونيس، والذى حصل على 21400 صوت، بينما حصل المرشح خالد عبد العزيز فهمى على 10600 صوت.

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وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة العامة، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.