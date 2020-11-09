شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التعليم: انتظام الدراسة اليوم فى مدارس مقار لجان انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة تستقر اليوم الإثنين في المدارس التي تم تخصيصها كمقار للجان انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية، والتي عقدت على مدار يومى السبت والأحد 7 و8 نوفمبر الجارى، موضحة أن المديريات التعليمية تقوم بتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب صباح اليوم، مع التزام الطلاب بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لكورونا.

وأوضحت المصادر أن الدراسة تنتظم فى جميع المدارس عدا التى تم تعطيل الدراسة فيها من قبل المحافظين لسوء الأحوال الجوية.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 15 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

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وكانت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت، في وقت سابق، أن تعطيل الدراسة فى المدارس بسبب الانتخابات التى تمت فى مرحلتها الثانية فى المدارس التى تعقد فيها لجان انتخابية.

وأكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، فى تصريحات صحفية، أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعى فى المدارس التى لم يتم تخصيصها كمقار للجان الانتخابية، موضحا أن الدراسة تعود بعد انتهاء مرحلة التصويت المحدد لها يومى السبت والأحد، للانتظام فى جميع مدارس العاصمة اليوم الاثنين.

الجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جداول الأسبوع الرابع لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا"، في الفترة من يوم الأحد 8 نوفمبر حتى السبت 14 نوفمبر الحالى، ويمكن متابعة الشرح عبر تردد: 12303 أفقي / معدل الترميز: 27500 / معامل تصحيح الخطأ: 5/6.