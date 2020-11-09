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تكنولوجيا: البيان الإحصائى لدائرة أبو حماد بالشرقية.. إعادة بين أباظة وسويلم وسلامة وصيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس اللجنة العامة لدائرة أبو حماد بمحافظة الشرقية نتائج فرز الأصوات، مشيراً إلى أن إجمالى عدد المقيدين فى الدائرة 334344 ناخباً، وعدد من أدلوا بأصواتهم 139591 ناخباً.

وبلغ اجمالى الأصوات البطالة 10219 صوتاً، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 129372 صوتا.

ووفقا للبيان الإحصائى للدائرة، فمن المتوقع إجراء جولة الإعادة على المقعدين المخصصين للدائرة بين كل من أحمد فؤاد سليمان بغدادى أباظه الذى حصل على 44605 صوتاً، وجلال إبراهيم محمد صيام الذى حصل على 34562، وفرج حسن سلامة على الذى حصل على 29324 صوتا، وثروت محمد فكرى فؤاد على سويلم الذى حصل على 26894 صوتاً.

وجاءت نتائج الأصوات في الفردى كالأتى:

أحمد فؤاد سليمان بغدادى أباظة  44605 أصوات

ثروت محمد فكرى فؤاد على سويلم  26894 صوتا

السيد أحمد محمد على   13107

ايمن طلعت أحمد عبدالحميد  5880

مصطفى عبدالله مصطفى عبدالقادر   17284

سمير محمد محمود إبراهيم   7847

هناء ابويحيى حسن سليم    5938

جلال إبراهيم محمد صيام     34562

هدى محمد محمود عباس   6895

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علاء أحمد عليوه السيد    16

فرج حسن سلامه على   29324

محمد مختار ابراهيم محمد  8213

نبيل محمود محمد السيد  11576

رضا اسماعيل موسى إسماعيل  6712

شاكر عبداللطيف عبدالفتاح حسن   9365

اسامه السيد سليمان عبداللطيف  3027

إيهاب السيد على السيد    7252

سليمان تمام محمد هيكل  3736

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

 

 

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