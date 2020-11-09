تكنولوجيا: ننشر نتائج اللجنة العامة فى السويس.. القائمة الوطنية تفوز بـ50775 صوتا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة في محافظة السويس، نتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، حيث جاء عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان 46756 ناخبا، ومن أدلوا بأصواتهم 87883 ، كما جاءت الأصوات الباطلة 18477 صوتا، والأصوات الصحيحة 69462، بينما حصدت القائمة الوطنية 50775 صوتا، وأبناء مصر 18687 صوتا.
وجاءت أسماء المرشحين
حسن محمد محمود عيد 23030 صوتا
جمال عبيد محمد احمد 25024
عماد خاطر وسيلى جورجى 6448
جلال مازن جلال محمد 17727
أحمد مراد جبريل محمود 8556
وفاء عبد الغفار على عثمان 2281
محمد جميل حسين على 4633
ابراهيم محمد ابراهيم احمد إبراهيم 977
محمود على مصباح إبراهيم 585
طارق فاروق السيد أحمد متولي 8308
جلال عبده محمد إبراهيم 2858
محمود محمد الشحات أبو الهدى 612
ياسر محمد منصور عبد الدايم 2523
طلعت خليل عمر خليل 4908
حماده عنتر محمد نصر 1762
عبد القادر محمد احمد محمد 1818
عمر مصطفى يوسف احمد 2006
ناصر البدينى احمد على 4700
عمر محمود محمد محمد 2054
محمود محمد احمد محمد 894
وائل عادل السيد عرفة 782
على محمد عبدالعال عمر 1090
غريب محمد على موسى 854
سيد ابراهيم حسين نصر 785
خالد على حسن البوهى 1388
محمود عثمان احمد أبو زيد 929
عبد الله احمد عبد الله عيسى 652
هاني محمد سيد محمد على 1282
ايمان بكري إبراهيم عبد النعيم 2030
ايمن عبد الخالق عباس رفعت 596
محمد مصطفى محمد السيد 543
عبد الحميد محمد كمال عبد الحميد 5420
وليد منصف ابراهيم سليمان 762
هناء أبو الحجاج حسن محمد 5255
وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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