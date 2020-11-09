شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ننشر نتائج اللجنة العامة فى السويس.. القائمة الوطنية تفوز بـ50775 صوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة في محافظة السويس، نتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، حيث جاء عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان 46756 ناخبا، ومن أدلوا بأصواتهم 87883 ، كما جاءت الأصوات الباطلة 18477 صوتا، والأصوات الصحيحة 69462، بينما حصدت القائمة الوطنية 50775 صوتا، وأبناء مصر 18687 صوتا.

وجاءت أسماء المرشحين

حسن محمد محمود عيد 23030 صوتا

جمال عبيد محمد احمد 25024

عماد خاطر وسيلى جورجى 6448

جلال مازن جلال محمد 17727

أحمد مراد جبريل محمود 8556

وفاء عبد الغفار على عثمان 2281

محمد جميل حسين على 4633

ابراهيم محمد ابراهيم احمد إبراهيم 977

محمود على مصباح إبراهيم 585

طارق فاروق السيد أحمد متولي 8308

جلال عبده محمد إبراهيم 2858

محمود محمد الشحات أبو الهدى 612

ياسر محمد منصور عبد الدايم 2523

طلعت خليل عمر خليل 4908

حماده عنتر محمد نصر 1762

عبد القادر محمد احمد محمد 1818

عمر مصطفى يوسف احمد 2006

Advertisements

ناصر البدينى احمد على 4700

عمر محمود محمد محمد 2054

محمود محمد احمد محمد 894

وائل عادل السيد عرفة 782

على محمد عبدالعال عمر 1090

غريب محمد على موسى 854

سيد ابراهيم حسين نصر 785

خالد على حسن البوهى 1388

محمود عثمان احمد أبو زيد 929

عبد الله احمد عبد الله عيسى 652

هاني محمد سيد محمد على 1282

ايمان بكري إبراهيم عبد النعيم 2030

ايمن عبد الخالق عباس رفعت 596

محمد مصطفى محمد السيد 543

عبد الحميد محمد كمال عبد الحميد 5420

وليد منصف ابراهيم سليمان 762

هناء أبو الحجاج حسن محمد 5255

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.