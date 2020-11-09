تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 و iPhone XR لمعرفة أبرز الاختلافات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إطلاق أبل لسلسلة هواتف iPhone 12، ويرغب كافة المستخدمين معرفة أبرز الاختلافات والتغييرات الجديدة والفروق بينها وبين هواتف أبل الاقدم، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بين هاتف أبل الأحدث iPhone 12 وهاتف iPhone XR الذى تم الكشف عنه هام 2018 الشاشة:

الشاشة: iPhone 12: 6.1 بوصة. iPhone XR: 6.1 بوصة. نوع الشاشة:

نوع الشاشة: iPhone 12: OLED iPhone XR: IPS LCD دقة الشاشة:

دقة الشاشة: iPhone 12: 2532 x 1170 بيكسل. iPhone XR: 1792 x 828 بيكسل. المعالج:

المعالج: iPhone 12: A14 Bionic iPhone XR: A12 Bionic الذاكرة الداخلية:

الذاكرة الداخلية: iPhone 12: 64GB iPhone XR: 64GB نظام التشغيل:

نظام التشغيل: iPhone 12: iOS (14.x) iPhone XR: iOS (14.x) البطارية:

البطارية: iPhone 12: 2815 mAh iPhone XR: 2942 mAh الكاميرا الخلفية:

الكاميرا الخلفية: iPhone 12: مزدوجة 12 ميجابيكسل. iPhone XR: 12 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية:

الكاميرا الأمامية: iPhone 12: 12 ميجابيكسل. iPhone XR: 7 ميجابيكسل. الأبعاد:

الأبعاد: iPhone 12: 146.7 x 71.5 x 7.4 ملم . iPhone XR: 150.9 x 75.7 x 8.3 ملم. الوزن:

الوزن: iPhone 12: 164 جرام iPhone XR: 194 جرام.

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