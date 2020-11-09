شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 نصائح لتعزيز شبكة هاتفك الذكى.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد إشارات الشبكة على هاتفك الذكى الذى مهمة للغاية، لأنها لا تؤثر فقط على قدرتك على إجراء المكالمات الهاتفية، ولكن أيضًا على إرسال رسائل نصية وحتى الاتصال بالإنترنت عندما تكون بعيدًا عن شبكة Wi-Fi، لذا قدم موقع "بيزنس إنسايدر" نصائح لتعزيز إشارت، إذ يمكن أن تؤثر مجموعة من العوامل على مدى قدرتك على إبقاء هاتفك متصلاً، لذلك إليك 6 أشياء يمكنك القيام بها لمعرفة الخلل وإصلاحه وتحسين الإشارة :

اخرج من خلف العناصر التى تحجب الإشارة:

يتم حظر الإشارات الخلوية بسهولة، وبالتالى إذا وجدت أن الإشارة ضعيفة، فقد يكون حل المشكلة بسيطًا مثل الانتقال إلى الخارج.

أعد تشغيله:

إذا كنت تشك فى وجود مشكلة، فقم بتشغيل وضع الطيران فى هاتفك وقم بإيقاف تشغيله، وأعد تشغيل الهاتف تمامًا.

غير موقعك :

حتى لو كنت فى الخارج، يمكن للمبانى الشاهقة والمسطحات المائية الكبيرة أن تحجب الإشارات، لذا انتقل إلى مكان مختلف أو انتقل إلى أرض مرتفعة.

قم بإزالة الحافظة:

من المحتمل أن تتداخل حافظة هاتفك مع الإشارة، لذا إذا حصلت مؤخرًا على حافظة جديدة ولاحظت انخفاضًا فى إشارة شبكة الاتصال على هاتفك، فقم بإخراج الهاتف منها ومعرفة ما إذا كان ذلك سيؤدى إلى تحسين إشارة هاتفك.

تحديث الإعدادات:

إذا كان لديك هاتف أيفون، فمن المحتمل أن يكون مزود الخدمة الخلوية قد قام بتحديث إعداداته، وتحتاج إلى تحديث إعدادات مشغل شبكة الهاتف للاستفادة منها، وللتحقق، تأكد من أن لديك اتصال جيد (خلوى أو Wi-Fi) ثم ابدأ تطبيق الإعدادات، ثم اضغط على "عام" ثم "حول"، وإذا كان هناك تحديث متاح، فقم بتثبيته.

لا تدع بطاريتك تنخفض كثيرًا:

إذا انخفضت طاقة البطارية بشكل كبير، يدخل هاتفك تلقائيًا فى وضع الطاقة المنخفضة، مما قد يخصص طاقة أقل لشبكة الهاتف، وإذا كنت تواجه مشكلة فى الاتصال، فاشحن هاتفك - ويمكنك القيام بأشياء مثل خفض سطوع الشاشة وجعل الشاشة تنام بشكل أسرع لإطالة عمر البطارية طوال اليوم.