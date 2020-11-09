شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح لأصحاب الشركات التحكم فى هاتفك لو لم تدفع أقساطك.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة " جوجل " الأمريكية النقاب عن تطبيق مثير للجدل، والذي يمكن أصحاب الشركات ومقدمي الخدمات من التحكم في هاتفك الشخصي، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن التطبيق الجديد المقدم " جوجل " سيمكن أصحاب الشركات ومقدمي الخدمات من التحكم في هواتف مستخدميهم وحظر خدمات بعينها في حالة تخلفهم عن سداد مدفوعاتهم او أقساطهم.

وأطلقت جوجل على تطبيقها الجديد اسم "ديفيس لوك كونترولر"، وتم تصميم التطبيق بحيث يسمح للدائنين والبنوك وشركات النقل أيًا كان من تدين له بالمال، بتحديد الوظائف على الجهاز إذا تخلفت عن السداد.

وتم وصف وظيفة التطبيق في متجر " جوجل بلاي" على النحو التالي: "يتيح ديفيس لوك كونترولر، إدارة الجهاز لموفري الائتمان. يمكن لمزودك تقييد الوصول إلى جهازك عن بُعد إذا لم تقم بإجراء الكثير من المدفوعات.

إذا كان جهازك مقيدًا، فستظل الوظائف الأساسية، مثل مكالمات الطوارئ والوصول إلى الإعدادات، متاحة"، لكن التقرير حذر من أن هناك معضلة أخلاقية مع تطبيقات مثل هذه، التي تسمح لجهات خارجية في التحكم بهواتف أشخاص آخرين.

كما حذرت إحدى أكبر هيئات إصدار الشهادات فى العالم Let’s Encrypt من أن الهواتف التى تعمل بإصدارات أندرويد قبل 7.1.1 Nougat لن يمكنها الوصول إلى أجزاء كبيرة من الويب الآمن بدءًا من عام 2021، حسبما أفاد موقع Police Android.