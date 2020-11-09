شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح لأصحاب الشركات التحكم فى هاتفك لو لم تدفع أقساطك.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر
وأطلقت جوجل على تطبيقها الجديد اسم "ديفيس لوك كونترولر"، وتم تصميم التطبيق بحيث يسمح للدائنين والبنوك وشركات النقل أيًا كان من تدين له بالمال، بتحديد الوظائف على الجهاز إذا تخلفت عن السداد.
وتم وصف وظيفة التطبيق في متجر " جوجل بلاي" على النحو التالي: "يتيح ديفيس لوك كونترولر، إدارة الجهاز لموفري الائتمان. يمكن لمزودك تقييد الوصول إلى جهازك عن بُعد إذا لم تقم بإجراء الكثير من المدفوعات.
إذا كان جهازك مقيدًا، فستظل الوظائف الأساسية، مثل مكالمات الطوارئ والوصول إلى الإعدادات، متاحة"، لكن التقرير حذر من أن هناك معضلة أخلاقية مع تطبيقات مثل هذه، التي تسمح لجهات خارجية في التحكم بهواتف أشخاص آخرين.
كما حذرت إحدى أكبر هيئات إصدار الشهادات فى العالم Let’s Encrypt من أن الهواتف التى تعمل بإصدارات أندرويد قبل 7.1.1 Nougat لن يمكنها الوصول إلى أجزاء كبيرة من الويب الآمن بدءًا من عام 2021، حسبما أفاد موقع Police Android.
ورغم أن شركات تصنيع هواتف أندرويد تلتزم بثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل، لكن لن يغير ذلك الأمر بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين لديهم أجهزة قديمة، وعلى الرغم من أن العديد من المواقع الأخرى ستستمر في العمل، إلا أن الدعم غير المتسق قد يكون مشكلة على الأقل وعقبة رئيسية في أسوأ الأحوال.
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