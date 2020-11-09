شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف استقبل عمالقة التكنولوجيا فوز بايدن وخسارة ترامب لسباق الانتخابات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل وادى السيليكون بانتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، إذ أرسل عمالقة التكنولوجيا رسائل متعددة يؤكدون من خلالها انتهاء السباق الانتخابى وفوز جو بايدن، بغض النظر عما قد يقوله دونالد ترامب، وأظهرت مجموعة من الشخصيات البارزة فى عالم التكنولوجيا وأغنى الأشخاص ردود أفعالها الأولى يوم السبت فى أعقاب إعلان كالة أسوشيتد برس وشبكات الأخبار الكبرى فوز بايدن.

ووفقا لموقع شبكة Vox، تضمنت الكثير من الرسائل من شخصيات بارزة فى صناعة التكنولوجيا عبارات تؤكد ضمنيا و صراحة أن السباق بين بايدن وترامب قد انتهى، رغم تقديم ترامب ادعاءات لا أساس لها عن تزوير الناخبين وغيرها المخالفات الأخرى التى تشكك فى النتيجة، وأوضح بيانه الأول بشأن النتائج أنه ليس لديه خطط للتنازل عن السباق.

وكان جيف بيزوس، الرئيس التنفيذى لشركة أمازون وأغنى شخص فى العالم، على علاقة نارية مع ترامب، بسبب ملكية بيزوس لصحيفة واشنطن بوست، لذا قال بيزوس - الذى لم يؤيد مرشحًا للرئاسة - يوم السبت إنه يرى انتخاب بايدن علامة على أن "الوحدة والتعاطف واللياقة ليست من سمات حقبة ماضية".

وكتب بيزوس على إنستجرام: "من خلال التصويت بأرقام قياسية، أثبت الشعب الأمريكى مرة أخرى أن ديمقراطيتنا قوية".

كما أرسل بيل جيتس، ثانى أغنى شخص فى العالم، إشارة إلى أن السباق قد انتهى، فرغم أن جيتس يفتخر بنفسه لابتعاده عن الصراع الحزبى، لكنه كان من أشد منتقدى استجابة ترامب لفيروس كورونا.



أما شيريل ساندبرج، ثانى أهم شخص فى فيس بوك كما يتم وصفها والتى أصبحت رمزًا للعديد من النساء فى القيادة، فلديها علاقة شخصية وثيقة منذ فترة طويلة مع كامالا هاريس، نائبة الرئيس الجديدة المنتخبة، إذ علقت على السباق الانتخابى مؤكدة انتهاءه، كما قالت "الأصوات موجودة"، لكنها ركزت أيضًا على التاريخ الذى يجمعها بـ "هاريس".



وكتب ساندبيرج: "لأول مرة منذ 231 عامًا، ستكون نائبة رئيسنا القادمة امرأة أمريكية من أصل أسود وجنوب آسيوى، وهى ابنة مهاجرين، وهناك أوقات تتخذ فيها أمريكا خطوة كبيرة نحو إنشاء حكومة تعكس التنوع فى البلد الذى نحن فيه، واليوم هو أحد تلك الأيام، لذا أفكر بسعادة فى أن الشباب فى جميع أنحاء البلاد يشاهدون الأخبار اليوم ويقولون "ربما يمكننى قيادة هذه الأمة أيضًا".