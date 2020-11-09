شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة التجارة الأمريكية تحقق مع فيس بوك بشأن مزاعم الاحتكار أواخر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضيقت لجنة التجارة الفيدرالية الإطار الزمنى لدعوى مكافحة الاحتكار ضد فيس بوك، إذ تزعم مصادر سياسية أن المفوضية "من المرجح" أن تقاضى فيس بوك قبل انتهاء شهر نوفمبر، ومع ذلك، لا تكون هذه المعركة القانونية عامة وسريعة كما يأمل البعض، وبحسب ما ورد يميل المسؤولون نحو قضية "داخلية" من شأنها أن تعرض الأمر على قاضى القانون الإدارى، وهذا من شأنه أن يزيد من فرص نجاح الإجراءات، ولكنه قد ينطوى أيضًا على عملية تمتد لسنوات.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، رفض فيس بوك و FTC التعليق، على الرغم من أن فيس بوك قد عارض فى السابق أى مزاعم مناهضة للمنافسة.

ومن المتوقع أن تتهم الدعوى التى طال انتظارها فيس بوك باستخدام عمليات الاستحواذ والتحكم فى البيانات لإخماد المنافسة، ولن يجبر بالضرورة الشركة على التخلى عن إنستجرام أو واتس آب.

ومع ذلك، عندما جادل المسؤولون بأن الكثير قد تغير منذ أن فرضت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على فيس بوك أمرًا بالخصوصية فى عام 2012، بالإضافة إلى مشترياته الرئيسية، دفع فيس بوك غرامة قدرها 5 مليارات دولار بدعوى انتهاك أمر FTC بسبب فضيحة البيانات Cambridge Analytica.

يأتى الحديث عن دعوى قضائية وشيكة فى الوقت الذى تقوم فيه حكومة الولايات المتحدة بقمع عمالقة التكنولوجيا الآخرين، بما فى ذلك دعوى قضائية لوزارة العدل ضد جوجل.

ليس من الواضح ما إذا كانت أى دعوى قضائية متعلقة بفيس بوك ستبقى على مسارها الأصلى، فالآن بعد أن يصبح جو بايدن الرئيس المقبل، فإن أى تحول فى قيادة لجنة التجارة الفيدرالية يمكن أن يغير سرعة وعملية الإجراءات القانونية.