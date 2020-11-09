شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه حدث One More Thing من أبل وما الأجهزة المتوقع الكشف عنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت أبل مجموعة من المنتجات المثيرة فى الأشهر الأخيرة، بدءا من هواتف iPhone 12 الجديدة وصولا إلى جهاز iPad Air، والآن تستعد الشركة الأمريكية لحدث آخر هذا الأسبوع، مع شعار "One More Thing"، إذ يعد هذا الحدث هو الثالث من نوعه لشركة أبل خلال ثلاثة أشهر، ومن المرجح أن يركز هذا الحدث على أجهزة ماك ونظام macOS Big Sur الجديد، وقد أعلنت شركة أبل عن الخبر على تويتر، حيث كتبت: "شيء آخر، انضم إلينا فى حدث خاص #أبلEvent فى 10 نوفمبر"، وفيما يلى كل ما تحتاج لمعرفته حول الحدث، بما فى ذلك الأجهزة المتوقع الإعلان عنها وكيفية مشاهدته مباشرة.

ما هو موعد حدث أبل؟

سيعقد حدث أبل يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الساعة 10:00 بتوقيت كاليفورنيا (18:00 بتوقيت جرينتش)، ومن المحتمل أن يستمر الحدث حوالى ساعة إلى ساعتين.

كيف تشاهد الحدث مباشرة؟

كما هو الحال دائمًا، ستستضيف أبل بثًا مباشرًا للحدث على قناتها على موقع يوتيوب.

ما الاجهزة المتوقع الكشف عنها ؟

تشير الشائعات إلى أن الحدث سيركز على أول جهاز Silicon Macs من أبل، والذى يضم معالجات ARM الخاصة بعملاق التكنولوجيا، إذ تم الإعلان عن المعالجات الجديدة فى يونيو من قبل تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل، والذى قال: "منذ البداية، احتضن جهاز ماك دائمًا تغييرات كبيرة للبقاء فى طليعة الحوسبة الشخصية، ونعلن اليوم عن انتقالنا إلى أبل سيليكون، مما يجعل هذا يومًا تاريخيًا لنظام التشغيل Mac، وبفضل ميزاته القوية وأدائه الرائد فى الصناعة، ستجعل شرائح أبل سيليكون جهاز Mac أقوى وأكثر قدرة من أى وقت مضى، لم أكن متحمسًا أكثر من أى وقت مضى بشأن مستقبل جهاز Mac ".

وذكرت بلومبرج أن شركة أبل ستعلن عن ثلاثة أجهزة ماك، ومن المتوقع أن تكون MacBook Air ، و MacBook Pro مقاس 13 بوصة ، و MacBook Pro مقاس 16 بوصة.

ومع ذلك ، ليس لدى الجميع نفس التوقعات، إذ يتوقع المسرب L0vetodream على تويتر أن أبل ستكشف عن جهازى MacBook جديدان مقاس 13 بوصة.

من المحتمل أيضًا أن يعلن الحدث عن تاريخ مجموعة لنظام macOS Big Sur، إذ تمت مناقشة نظام التشغيل لأول مرة هذا الصيف، وتم إصدار النسخة التجريبية مؤخرًا، مما يشير إلى أن الإطلاق الكامل قد يكون فى أى يوم.

تشير شائعات أخرى إلى أن شركة أبل قد تعلن أخيرًا عن أجهزة تتبع AirTags ، والتى ترددت شائعات منذ سنوات، ويمكننا أيضًا سماع تحديثات حول أبل TV ، وحتى رؤية AirPods جديدة.