شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أندرويد القديمة لن يمكنها الوصول لمواقع الويب الآمنة ابتداء من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد قديم، فسيكون عليك قريبا تحديثه إذا حتى تتمكن من زيارة أجزاء كبيرة من الويب الآمن، بعد أن حذرت إحدى أكبر هيئات إصدار الشهادات فى العالم Let’s Encrypt من أن الهواتف التى تعمل بإصدارات أندرويد قبل 7.1.1 Nougat لن يمكنها الوصول إلى أجزاء كبيرة من الويب الآمن بدءًا من عام 2021، حسبما أفاد موقع Police Android.

وطرح عدد من الخبراء بديلا، فى حالة عدم الرغبة فى تحديث هاتف "أندرويد" الخاص به، إذ أشار الخبراء إلى أن هذا البديل يتمثل فى تثبيت متصفح "موزيلا فاير فوكس"، والذى يدعم تقنيات التصفح الآمن ومواقع الويب الآمنة على تلك الأجهزة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، من الشائع تخلى المطورين عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم، إلا أن هذا الأمر مزعجا نظرًا لسياسات تحديث أندرويد، فوفقا للهيئة Let's Encrypt يعتمد نحو 33.8 فى المئة من مستخدمى أندرويد على إصدارًا أقدم من 7.1 ، ورغم ذلك قام بعض بائعى الأجهزة بقطع الدعم مبكرًا، فإذا اشتريت هاتفًا في عام 2016 أو حتى عام 2017 قد يفقد فجأة إمكانية الوصول إلى بعض مواقع الويب، على الأقل بدون حلول بديلة.

ورغم أن شركات تصنيع هواتف أندرويد تلتزم بثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل، لكن لن يغير ذلك الأمر بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين لديهم أجهزة قديمة، وعلى الرغم من أن العديد من المواقع الأخرى ستستمر في العمل، إلا أن الدعم غير المتسق قد يكون مشكلة على الأقل وعقبة رئيسية في أسوأ الأحوال.