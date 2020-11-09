شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق أقمارا صناعية صغيرة لتقوية الاستشعار عن بعد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستطلق شركة سبوتنيكس المختصة بتصنيع وإطلاق الأجهزة الفضائية الصغيرة، فى مارس المقبل، خمسة أقمار صناعية، مجهزة بكاميرات لالتقاط صور لسطح الأرض، وقالت رابطة مبادرة التكنولوجيا الوطنية، إن الأقمار الصناعية المذكورة، ستسمح باستخدام أجهزة خاصة للبحث عن الأفراد وتتبع الأجسام المتحركة أو الثابتة، مثل حاويات الشحن، بالمقارنة مع الأجهزة العاملة حاليا على الأقمار الصناعية، ستعمل الأجهزة الجديدة بشكل أسرع وأرخص.

ووفقا لموقع RT، سيكون من الممكن أيضا إعادة إرسال المعطيات من الأماكن النائية الوعرة التى يصعب الوصول إليها، والتى لا تغطيها شبكات الألياف الضوئية. فى المستقبل سيكون من الممكن البحث عن المفقودين حتى لو لم يكن معهم هواتف محمولة.

وذكرت الرابطة، أنه تم تقديم الوثائق الخاصة بالمشروع، إلى وزارة التجارة والصناعة الروسية فى يوم 29 أكتوبر الماضي، وسيسمح المشروع الجديد، بتقليص نفقات الحصول على الخدمات المذكورة أعلاه بمقدار 10-15 مرة، بالمقارنة مع حجمها الحالي.

وهذه الحقيقة بالذات، تحفز ظهور عدد كبير من المشاريع، فى المقام الأول مجموعات اتصالات الأقمار الصناعية الرخيصة ذات المدار المنخفض، والتى يمكن أن تضغط فى السنوات السبع أو العشر القادمة على الأنظمة التقليدية المستخدمة حاليا.

وكان قد أعلن نائب كبير المصممين فى مؤسسة Information Satellite Systems الروسية، الكسندر كوزوفنيكوف، أن المؤسسة تعمل على تطوير دفعة كبيرة من الأقمار الصناعية المتطورة لتعمل فى مدارات الأرض، وفى مقابلة صحفية قال كوزوفنيكوف: "لدينا حاليا حوالى ألفى متر مربع من الأراضى التى لا تستخدم لأى غرض بعد، هذه الأراضى يمكن استغلالها لإنشاء مجمعات لتجميع الأقمار الصناعية ومراكز لاستقبال بيانات هذه الأقمار ومعالجتها، ونعمل على هذا المشروع بهدف إطلاق 264 قمرا صناعيا جديدا من نوع ماراثون إلى مدارات الأرض، هذه الأقمار ستخصص لتأمين شبكات إنترنت الأشياء".