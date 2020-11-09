شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يضع بعض "الجروبات" تحت المراقبة حال نشر معلومات مضللة بشكل متكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك لصحيفة واشنطن بوست أنها ستضع الآن بعض المجموعات السياسية والاجتماعية تحت المراقبة إذا انتهكت معايير المجتمع بشكل متكرر، وإذا قام موقع التواصل الاجتماعى بتطبيق هذا الاجراء على مجموعة معينة، فسيتعين على المسؤولين والمشرفين الموافقة على كل منشور لمدة 60 يومًا، ولن تكون هناك طريقة للاستئناف.

وقال ممثل فيس بوك، ليونارد لام، إن الشبكة الاجتماعية كانت تنفذ مقاربة "حماية الناس خلال هذا الوقت غير المسبوق"، فى إشارة إلى التصويت.

وليس من الواضح عدد المجموعات التى تواجه هذا الاختبار، على الرغم من أن واحدة فى مدينة أبردين وأخرى بواشنطن تخضع بالفعل للقواعد الجديدة.

ولا تعد هذه الخطوة مفاجأة، إذ اتخذ فيس بوك العديد من الخطوات للحد من انتشار المعلومات الخاطئة حول الانتخابات الأمريكية، بما فى ذلك التنبيهات حول حالة الانتخابات وكذلك الحديث عن مشاركة محدودة، وحظرت الشركة مجموعة "أوقفوا السرقة"، التى احتشدت حول مزاعم غير مدعومة بتزوير الناخبين، بعد أن دعا العديد من الأعضاء إلى العنف.

ليس من المؤكد ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون فعالة أم لا، فلا يزال بإمكان المجموعات المحددة الموافقة على المنشورات بغض النظر عن دقتها، وليس من الواضح إذا كان فيس بوك سيكون بإمكانه رصد كل مجموعة تنشر ادعاءات كاذبة.

ولن يؤدى هذا أيضًا إلى تهدئة الادعاءات المحافظة بالرقابة، وهناك احتمال أن يتسبب ذلك فى إيقاع المجموعات التى لم تكن ببساطة تولى اهتمامًا وثيقًا لمحتواها، ومع ذلك، إذا كان التطبيق واسع النطاق ومتسقًا، فقد يثنى المجموعات التى تروج عن قصد للمعلومات المضللة أو تتسامح معها.