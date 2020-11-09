شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تستعرض استراتيجيتها الرائدة لمنظومة Huawei Mobile Service وتدعو المطورين للانضمام إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر عن مشاركتها في "قمة تيكني 2020 – TECHNE Summit 2020" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية من يوم السبت 7 نوفمبر حتى الإثنين 9 نوفمبر. تستعرض هواوي خلال المشاركة استراتيجيتها المعنية بمنظومتها الرائدة HUAWEI Mobile Services وأخر التحديثات والخدمات الجديدة التي شهدتها في الأونة الأخيرة.

تمثل "قمة تيكني 2020 – TECHNE Summit 2020" حدثاً دولياً يركز على العديد من الصناعات ومجالات الاستثمار وريادة الأعمال على وجه الخصوص حيث تهدف القمة إلى التأثير في مختلف المجالات ومجتمعات أصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها على كل صناعة، وقد انطلقت قمة تيكني في الإسكندرية هذا العام بحضور ما يزيد عن 10 آلاف شخص وأكثر من 500 شركة ناشئة و200 متحدث و150 مستثمر من 40 دولة.

وتعليقاً على المشاركة، قال "آدم شياو"، المدير الإداري لخدمات HUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: " تأتي مشاركتنا خلال "قمة تكني ٢٠٢٠ – TECHNE Summit 2020" في إطار حرصنا على تعزيز تواجدنا في السوق المصري الذي يعد أحد أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، والمصدر للمواهب والمشاريع العصرية."

وأضاف: "يُبرز النجاح الهائل الذي حققناه في الأون الأخيرة التزامنا بالمطورين والشركاء من خلال الخدمات التي توفرها خدمات هواوي HUAWEI Mobile Services للهواتف الذكية، وندعو عبر هذه المنصة المطورين وأصحاب الشركات الناشئة للانضمام إلينا في بناء مستقبل أفضل والعمل على تحقيق أفكارهم إلى حقائق باستخدام الخدمات الأساسية التي توفرها خدمات هواوي للهواتف الذكية"

وفي إطار جهودها المُستمرة لدعم مستخدميها ومجتمع المطورين والشركات الناشئة، تخوض هواوي عبر منظومتها الرائدة HUAWEI Mobile Services رحلة مكثفة في المنطقة والعالم أجمع لاكتشاف ورعاية المصممين والمبتكرين في الصناعات التكنلوجية والإبداعية، حيث باتت الوجهة المثالية للمطورين والشركات الناشئة على الابتكار وتطوير تطبيقاتهم بشكل سريع وفعال، فضلاً عن مساعدتهم لإيصال تطبيقاتهم إلى جمهورهم.

جدير بالذكر أن منصة HUAWEI AppGallery تضم أكثر من 460 مليون مستخدم وهي متاحة في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وتلتزم المنصة بتزويد مستخدميها بأفضل تجربة لتنزيل التطبيقات من خلال التواصل المستمر والمكثف مع مطوري التطبيقات الشهيرة ودعوتهم للانضمام إليها. حتى الآن، وصلت منصة HUAWEI AppGallery إلى محفظة رائعة من التطبيقات عبر 18 فئة متنوعة منها الألعاب والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.