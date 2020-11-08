تكنولوجيا: تطوير تقنية إلغاء الضوضاء النشطة لدعم مستخدمي السيارات بمحيط هاديء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت إحدى الشركات تقنية جديدة لإلغاء الضوضاء النشطة، تأتي لدعم المستخدمين بمحيط هاديء داخل مقصورة السيارة بنسبة 90%.

طورت شركة Silentium تقنية جديدة لدعم صانعي السيارات بأقل نسبة ضوضاء داخل مقصورة السيارات، حيث تختلف التقنية الجديدة عن المحاولات السابقة للشركات المصنعة للسيارات والتي لم تأتي بآداء مثالي.

يسعى بعض قائدي السيارات للحصول على محيط هاديء داخل مقصورة السيارات، تختفي فيه الأصوات المزعجة لمحركات السيارات كما في سيارة Ford Mustang، لذا طورت Silentium تقنية لدعم هذه الفئة بشكل أفضل في إلغاء الضوضاء.

وترتكز تقنية شركة Silentium على مقاومة الضوضاء الخارجية كبديل لإلغاء الضوضاء، حيث يتم خفض تردد ضوضاء الطريق، كما يأتي نظام للحد من الضوضاء التي تصل إلى أذن المستخدم لإلغاء الضوضاء بكفاءة أعلى.

وتشير التوقعات إلى أن تقنية Silentium ستدعم الشركات المصنعة للسيارات لخفض التكوينات التي تستخدم لإلغاء الضوضاء والتي تضيف وزن إضافي في السيارة.

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