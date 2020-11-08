تكنولوجيا: Bang & Olufsen تكشف عن سماعات ومكبرات صوتية مصصمة من الرخام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Bang & Olufsen عن الإصدارات الفاخرة من السماعات والمكبرات الصوتية المصممة من الرخام، إحتفالاً بالذكرى السنوية 95 لإنطلاق الشركة.

يجمع تصميم الإكسسوارت الجديدة المقدمة من Bang & Olufsen بين الرخام، والخشب، إلى جانب الجلد، لتقدم تصميم نهائي فاخر يحاكي القطعة الفنية.

وتشمل مجموعة Bang & Olufsen مكبر Beosound 2 الصوتي الذي ينطلق بسعر 2250 دولار أو 2250 جنيه إسترليني، حيث يتميز المكبر الصوتي بقاعدة رخامية مع بعض التفاصيل الذهبية.

كما تأتي سماعة Beoplay H95 بسعر 700 جنيه إسترليني، أو 800 دولار بلون أبيض مع ذهبي، كما تتميز ببطانة من الجلد، أيضاً يأتي مكبر Beosound Balance بسعر 2250 دولار، كما يأتي Beoplay A9 بسعر 2250 دولار، أيضاً ينطلق Beovision Harmony OLED TV بسعر 19400 دولار.

ومن المقرر أن تتاح المجموعة الجديدة بدءاً من 17 نوفمبر على موقع شركة Bang & Olufsen الرسمي، كما تتوفر في متاجر B&O وبعض منافذ البيع.

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