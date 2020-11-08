تكنولوجيا: نوكيا تطلق جهاز البث الجديد NOKIA 8000 في السوق الأوروبي بسعر 100 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم رسمياً عن جهاز البث الجديد NOKIA 8000 الذي يقدم من شركة StreamView GmbH المرخص لها رسمياً من علامة نوكيا، والذي ينطلق للسوق الأوروبي قريباً بسعر 100 يورو.

حصلت شركة StreamView GmbH النمساوية مؤخراً على ترخيص لإطلاق منتجات بعلامة نوكيا التجارية، واليوم كشف عن جهاز البث الذي تم تصنيعه SEI Robotics والذي ينطلق بعلامة نوكيا للأسواق الأوروبية، وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

يأتي جهاز البث NOKIA 8000 بمواصفات أعلى من الأجهزة المنافسة في الأسواق، حيث يضم معالج Amlogic S905X3 رباعي الأنوية التي تتضمن أنوية ARM Cortex-A55 مع كرت شاشة ARM Mali-G31 MP2، ومن المتوقع أن يتميز الجهاز بذاكرة عشوائية أعلى من 2 جيجا بايت رام.

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كما يدعم الجهاز تقنية شبكات Wi-Fi 5 بالنطاق المزدوج، أيضاً يأتي الجهاز بتقنية البلوتوث 4.2، كما يتضمن واجهات متعددة تشمل USB 3.0 فئة A، وUSB C، و Ethernet، وHDMI، و AV، ومدخل طاقة DC.

ومن المقرر أن يدعم جهاز NOKIA 8000 البث بدقة 4K، كما يدعم HDR10، ويعمل الجهاز مع أجهزة التلفاز المميزة بنظام Android TV 10، كما ينطلق الجهاز بتطبيقات Netflix وAmazon Prime Video مثبتة مسبقاً، ويدعم تثبيت مزيد من التطبيقات عبر جوجل بلاي.

جهاز البث NOKIA 8000 ينطلق أيضاً مع وحدة تحكم عن بعد مميزة بChromecast مدمج، ومساعد جوجل الرقمي، ومن المقرر أن يتوفر قريباً في الأسواق بسعر 100 يورو.

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