تكنولوجيا: لعبة Astro’s Playroom تقدم تجربة مميزة مع وحدة التحكم PS5 DualSense

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة سوني جهاز ألعابها الجديد PS5 مع Astro’s Playroom مثبتة مسبقاً على منصة الألعاب، حيث صممت اللعبة لتبرز كفاءة وتقنيات جهاز الألعاب الجديد مع محتوى مميز بدقة 4K مع الكثير من التفاصيل التي تستحق التجربة.

طورت لعبة Astro’s Playroom عبر فريق العمل في Asobi بتجربة تجمع بين أفضل الألعاب التي جاءت على منصة PlayStation، مع إيماءات وتفاصيل تكشف عن آداء PS5 المميز والتجربة الجديدة في الألعاب.

وتشغل Astro’s Playroom مساحة بالفعل من جهاز الألعاب الجديد PS5، حيث تأتي اللعبة مثبتة مسبقاً لتقدم عرض يوضح مميزات جهاز الألعاب، كما تكشف عن آداء DualSense PS5 والمؤثرات التي تظهر مع أحداث اللعبة في وحدة التحكم، كما تكشف اللعبة عن كفاءة وسرعة SSD.

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وتؤكد لعبة Astro’s Playroom على آداء PS5 فائق السرعة في تحميل الألعاب، كما تأتي اللعبة بأحداث مرحة بتصميم إبداعي مميز مع شخصية Astro الرئيسية، وعالم يضم الكثير من التفاصيل الي تظهر بتطور مراحل اللعبة مع عرض حيوي مشرق بدقة 4K.

لعبة Astro’s Playroom تتوافق بشكل مثالي أيضاً مع الإستجابة اللمسية المميزة لوحدة تحكم DualSense PS5، حيث ستقدم للاعبين إستجابة بمستويات مختلفة من المقاومة.

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