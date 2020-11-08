تكنولوجيا: وان بلس تخطط لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة ONEPLUS 9 العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت اللمحات الأولى لسلسلة هواتف ONEPLUS 9 المقرر إطلاقها العام المقبل في الإنطلاق اليوم على شبكة الإنترنت، حيث تستعد شركة وان بلس لتقدم للأسواق العام المقبل ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف ONEPLUS 9.

يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف بخطوات سريعة لتطوير الإصدارات المميزة المقرر إطلاقها العام المقبل، ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن على خطط سامسونج للوصول إلى الأسواق في بداية العام المقبل بسلسلة هواتف Galaxy S21، واليوم تتجه الأضواء إلى الجيل الجديد من هواتف وان بلس.

ولقد رصدت تسريبات توضح نماذج سلسلة OnePlus 9 القادمة، حيث تظهر التسريبات الهواتف بنموذج رقم LE2117، وLE2119، وأيضاً LE2120 حيث يعود الرقم الأخير لأعلى إصدار السلسلة OnePlus 9 Pro.

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كما تؤكد التسريبات على أن النموذج المميز برقم LE2127 يعود أيضاً لأحد إصدارات وان بلس من سلسلة OnePlus 9، أو قد يعود هذا الإصدار لهاتف OnePlus 9T.

أيضاً أوضحت التسريبات التي نشرت اليوم على أن وان بلس تقدم سلسلة هواتف OnePlus 9 العام المقبل بمعالج Snapdragon 875، مع شاشة OLED تدعم معدل تحديث 144 Hz، أيضاً من المتوقع أن تدعم هذه الإصدارات معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هواتف OnePlus 9 تأتي بمكبرات صوتية ستريو، مع تقنية NFC، كما تدعم الهواتف تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب يتوسط الشاشة.

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