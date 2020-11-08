تكنولوجيا: تسريبات جديدة توضح بعض من مواصفات هاتف شاومي MI 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول مواصفات هاتف شاومي المرتقب Mi 11، حيث تقدم العملاق الصيني الهاتف بتحسينات في إعدادات الكاميرة مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

تستعد شركة شاومي للإعلان عن سلسلة Mi 11 في حدث يعقد ما بين شهري يناير وفبراير من العام المقبل، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول مواصفات Mi 11.

جاءت التسريبات اليوم عبر Digital Chat Station لتؤكد على أن التحسينات الرئيسية في هواتف Mi 11 تستهدف الكاميرة بشكل خاص، مع مستشعر جديد بزوايا عرض واسعة يدعم هذا الإصدار.

ولقد أوضحت التسريبات خطط شاومي لإستبدال المستشعر المميز بدقة 13 ميجا بيكسل الذي قدم في هاتف Mi 10 بمستشعر جديد بزوايا عرض واسعة بدقة 48 ميجا بيكسل مع حجم بيكسل 0.8 microns، وهو المستشعر الذي يدعم سلسله iPhone 13 العام المقبل.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن شاومي تدعم سلسلة Mi 11 بتحسينات في ميزة التثبيت البصري، كما يأتي المستشعر الرئيسي في الهاتف بدقة 108 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم سلسلة هواتف Mi 11 العام المقبل رقاقة معالج Snapdragon 875، حيث سيكون أول إصدار من عمالقة الصين برقاقة معالج Snapdragon 875.

كما يدعم هاتف Mi 11 بطارية بقدرة 4900 mAh، مع تحسينات في تقنية الشحن السريع، كما يأتي الهاتف بجودة عرض QuadHD Plus.

يذكر أن شركة شاومي قد بدأت في إزالة هاتف MI 10 PRO من متاجرها الرسمية مؤخراً إستعداداً لإطلاق سلسلة هواتف MI 11 قريباً.

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