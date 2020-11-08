تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول مواصفات سلسلة هواتف Galaxy S21 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S21 في حدث يعقد في شهر يناير، ومن جديد تستعرض أحدث التسريبات مزيد من التفاصيل حول سلسلة الهواتف الجديدة.

أشارت التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى أن حدث Galaxy S21 ينطلق في 14 من يناير، حيث تقدم سامسونج في السلسلة المرتقب ثلاثة من الإصدارات الجديدة تشمل Galaxy S21، وGalaxy S21 plus، وأيضاً Galaxy S21 Ultra، كما تنطلق الإصدارات الجديدة للبيع في نهاية شهر يناير.

ولقد أكدت التسريبات التي جاءت عبر Universe Ice مؤخراً على أن هاتف Galaxy S21 Ultra سيأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، على أن يأتي هذا المستشعر بتحسينات جديدة، مع حجم بيكسل 0.8μm، كما يدعم مستشعر ISOCELL HM3 جذب إضاءة أكبر بنسبة 12%.

أيضاً وفقاً للتسريبات فإن التحسينات الجديدة في المستشعر الرئيسي ستدعم تصوير أسرع وأكثر وضوحاً في الإضاءة المنخفضة أو عند التصوير الليلي.

كما يأتي هاتف Galaxy S21 Ultra دون مستشعر ToF كما تتحول سامسونج لإستخدام ميزة التركيز التلقائي بالليزر في هذا الإصدار، لذا من المتوقع أن تستهدف سامسونج التصوير بكفاءة أعلى في هذا الإصدار.

يذكر أن سامسونج تقدم سلسلة Galaxy S21 العام المقبل برقاقة معالج Snapdragon 875، مع رقاقة سامسونج الجديدة Exynos 2100 بدقة تصنيع 5 نانومتر، والتي تنطلق بآداء أفضل بنسبة 23%، لذا نترقب الإعلان الرسمي في بداية العام المقبل.

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