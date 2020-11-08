تكنولوجيا: شحنات هواتف 5G ستحقق إرتفاع بحلول 2022 يصل إلى 750 مليون وحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Steve Molenkov الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم على إنتشار تقنية 5G بوتيرة سريعة خلال الفترة الأخيرة، كما أشار إلى أن شحنات هواتف 5G ستسجل إرتفاع ملحوظ يصل إلى 750 مليون وحدة بحلول 2022.

في حدث أقيم مؤخراً للشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم أوضحت عملاق تصنيع الرقاقات كوالكوم التطور الكبير في تقنية 5G، كما إستعرضت التطور المتوقع لهذه التقنية خلال السنوات القادمة.

ولقد أشار Steve Molenkov الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم أنه بحلول 2022 سترتفع شحنات هواتف 5G إلى 750 مليون وحدة، أيضاً من المتوقع أن تتخطى شحنات هواتف 5G عدد 1 مليار وحدة بحلول 2023، لذا فإن تقنية 5G ستحقق إنتشار بوتيرة أسرع مقارنة بتقنية 4G.

كما أوضحت كوالكوم أنه بحلول عام 2025 ستستحوذ تقنية 5G على نسبة 45% من بيانات الشبكات في العالم، لذا ستحقق هذه التقنية تطور ضخم خلال السنوات القادمة.

من جانب أخر أعلنت كوالكوم عن إطلاق 3 منصات 5G جديدة خلال الحدث، والتي من شأنها أن تدعم تسريع عملية إنتشار تقنية 5G في نطاق أوسع، كما أكدت كوالكوم على تعاونها مع مشغلي الخدمة لتحقيق هذا الهدف.

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