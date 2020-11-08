شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيحدث لتغريدات ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض؟ تويتر يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن تويتر سياسة "المصلحة العامة" المتمثلة فى رفض حظر السياسيين منذ فترة طويلة ردا على الانتقادات المتعلقة بتغريدات ترامب المثيرة للجدل، لكن يبدو أن الرئيس الأمريكى لن يتمتع بهذه الحماية بمجرد خروجه من منصبه، إذ أكد موقع التواصل الاجتماعى لـEngadget و The Verge أن ترامب سيفقد حماية "المصلحة العامة" على حسابه الشخصى بمجرد أن يؤدى الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين فى ظهر يوم 20 يناير 2021، وعندما يحدث هذا الانتقال، يمكن لتويتر حظر ترامب أو قمعه مثل أى مستخدم عادى.

وقال موقع تويتر فى بيان لموقع Engadget: "إطار سياسة "المصلحة العامة" ينطبق على قادة العالم الحاليين والمرشحين للمناصب، وليس المواطنين العاديين عندما لا يشغلون هذه المناصب".

وستظل الحسابات الرسمية (مثلPOTUS وFLOTUS وWhiteHouse) تتلقى الحماية لأنها ستنقل إلى إدارة بايدن.

واتخذ موقع تويتر عددًا من الخطوات للحد من تأثير ترامب عند نشر تغريدات تتضمن بيانات كاذبة أو تحريضية، مثل تطبيق تسميات التحقق من صحة الأخبار وإخفاء المنشورات التى تروج للعنف، كما أخفت الشركة أربعة منشورات فى السادس من نوفمبر وحده، عندما قدم ترامب مزاعم غير مدعومة بشأن تزوير الناخبين.

وواجه تويتر اتهامات باستخدام سياسة المصلحة العامة لتجنب انتقام ترامب وحلفائه السياسيين، كما وقع ترامب على أمر تنفيذى للحد من حماية شركات التواصل الاجتماعى بعد فترة وجيزة من استخدام تويتر لأول علامة للتحقق من الحقائق على واحدة من تغريداته.