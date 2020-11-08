شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روابط البحث على "تويتر" تربط حساب ترامب بكلمة "خاسر".. والشركة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ مستخدمو محرك البحث على موقع "تويتر" والباحثون عن كلمة "خاسر" بنتيجة أولى غير معتادة وهى حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فبمجرد كتابة "loser" يظهر الحساب الرسمي لدونالد ترامب، وذلك بعد إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية متفوقاً على ترامب.



تويتر

ويوجه البحث بكلمة "فائز" على زر "أشخاص" فى "تويتر" يقترح حسابات أشخاص لمتابعتها، إلى حسابي بايدن ونائبته كامالا هاريس، وفقا لموقع روسيا اليوم.

من جهتها، قالت شركة "تويتر"، إن "النتائج تظهر بشكل آلى بناءً على طريقة استخدام المشتركين للكلمتين في تغريداتهم في الوقت ذاته".



loser

من ناحية أخرى، لا يزال دونالد ترامب غير معترف بنتائج الانتخابات الرئاسية، ويصر على أنها شهدت عمليات تزوير عديدة، فلم يتوقف عن التغريدة حول فوزه في الانتخابات، ويؤكد لمتابعيه أن الانتخابات مزورة، إلا أن موقع تويتر يواصل تحذير مستخدميه من تغريدات ترامب التي يتحدث فيها عن تزوير الانتخابات.

وحذر موقع تويتر من تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تحدث فيها عن حصوله على 71 مليون صوت قانوني في الانتخابات، حيث كتبت تويتر على هذه التغريدة: "هذا الادعاء حول تزوير الانتخابات محل نزاع".

وقال ترامب: "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف العد. لقد فزت في الانتخابات، حصلت على 71.000.000 صوت قانوني. حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها. لم يحدث من قبل. تم إرسال ملايين البطاقات البريدية إلى الأشخاص الذين لم يطلبوا منهم مطلقًا!".