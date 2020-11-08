تطبيق جديد من غوغل..”يقفل الهواتف لتحصيل الأقساط”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 10:00 صباحًا

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن تطبيق جديد يسمح للبائعين أن يقوموا بإيقاف بعض مميزات وخواص الهواتف في حالة أن المشتري تأخر عن دفع الأقساط الخاصة به لأي سبب كان!

طرحت شركة ”سامسونغ“ تطبيق (Device Lock Controller) مؤخراً من أجل الضغط على أصحاب الهواتف للالتزام بدفع الأقساط المفروضة عليهم من قبل شركات الاتصالات التي باعتهم الهواتف.

ويهدف التطبيق كذلك إلى تمكين مقدمي الرصيد الائتماني من إدارة الجهاز وتقييد الوصول إلى جهازك عن بعد إذا لم تسدد الدفعات، وتقليص وظائف الهاتف الذي يجري تمويله في حالة عدم سداد المدفوعات.

وبحسب شركة ”غوغل“، فإنه إذا كان جهازك مقيدا، فستظل الوظائف الأساسية، مثل مكالمات الطوارئ والوصول إلى الإعدادات، متوفرة، وستكون متاحة للمستخدمين.



وتسبب ارتفاع أسعار الهواتف لدرجة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في جعل العديد من مصنعي الهواتف وشركات الاتصالات يقدمون برامج دفع ميسرة بالتقسيط الشهري، ولكن عند التأخر في السداد فإن شركة مثل ”سامسونغ“ في الهند تقيد وظائف الجهاز استنادا إلى فترة التأخر في السداد.

ويمكن للمستخدمين الاتصال بأرقام الطوارئ، مع الاحتفاظ بالقدرة على تلقي “المكالمات الواردة وبعض الصادرة”، ويمكن أيضا الوصول إلى تطبيق الإعدادات الكامل في أي وقت، وكذلك النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات.