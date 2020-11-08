كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بعد طول انتظار، أصبحت خدمة الدفع عبر WhatsApp متاحة في الهند

لن يتمكن جميع المستخدمين في الهند من الوصول إلى الميزة حتى الآن حيث أن توسيع قاعدة مستخدمي UPI في WhatsApp أمر إلزامي

أعلنت WhatsApp يوم الجمعة عن طرح خدمات المدفوعات في الهند بعد موافقة شركة المدفوعات الوطنية في الهند (NPCI) بعد حوالي عامين من الانتظار.

ومع ذلك، لن يتمكن جميع المستخدمين في الهند – أحد أكبر الأسواق لشركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تضم أكثر من 400 مليون مستخدم – من الوصول إلى الميزة حيث أن NPCI أمرت بتوسيع قاعدة مستخدمي UPI الخاصة بـ WhatsApp “بطريقة تدريجية تبدأ مع حد أقصى من المستخدمين المسجلين يبلغ عشرين مليون “. في رد عبر البريد الإلكتروني، قالت الشركة، “… سنواصل العمل معهم [NPCI] لإتاحتها للجميع بمرور الوقت”.

بدأت WhatsApp، المملوكة لشركة Facebook، في اختبار نظام المدفوعات القائم على UPI في عام 2018، وستتنافس الآن مع لاعبين مثل Paytm و Google Pay و Amazon Pay و PhonePe.

“بدءًا من اليوم، سيتمكن الأشخاص في جميع أنحاء الهند من إرسال الأموال عبر WhatsApp. إن تجربة الدفع الآمنة هذه تجعل تحويل الأموال بنفس سهولة إرسال رسالة “.

قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Facebook، في منشور بالفيديو إن الهند خلقت شيئًا “مميزًا حقًا” وتفتح عالمًا من الفرص للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الهندي.

“أنا متحمس اليوم لأن WhatsApp قد تمت الموافقة عليه لإطلاق المدفوعات عبر الهند. يمكنك الآن إرسال الأموال إلى أصدقائك وعائلتك من خلال WhatsApp بنفس سهولة إرسال رسالة. لا توجد رسوم وهي مدعومة من قبل أكثر من 140 بنكًا. ولأنه WhatsApp، فهو آمن وخاص أيضًا “.

قال السيد زوكربيرج إنه عندما يتمكن الناس من الوصول إلى الأدوات المالية، فإنهم يصبحون أكثر قدرة على دعم أنفسهم والآخرين، أو بدء عمل تجاري. على المدى الطويل، هناك حاجة لمزيد من الابتكار الذي يمنح الناس السيطرة على أموالهم، وجعل المدفوعات أسهل خطوة صغيرة يمكن أن تساعد حقًا، كما قال.

أوضح WhatsApp في منشور المدونة أنه لإرسال الأموال عبر WhatsApp في الهند، من الضروري أن يكون لديك حساب مصرفي وبطاقة خصم في الهند. يرسل WhatsApp تعليمات إلى البنوك، المعروفة أيضًا باسم مزودي خدمة الدفع ، والتي تبدأ في تحويل الأموال عبر UPI بين الحسابات المصرفية للمرسل والمستقبل.

“يسعدنا العمل مع خمسة بنوك رائدة في الهند: ICICI Bank وHDFC Bank وAxis Bank و State Bank of India و Jio Payments Bank. يمكن للأشخاص إرسال أموال على WhatsApp إلى أي شخص يستخدم تطبيقًا مدعومًا من UPI “، مضيفًا أنه لمزيد من الأمان، ستكون هناك حاجة إلى UPI PIN شخصي لكل دفعة.

وأضاف أن الدفع عبر WhatsApp أصبح متاحًا الآن للأشخاص الذين لديهم أحدث إصدار من تطبيق iPhone وAndroid.