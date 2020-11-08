تكنولوجيا: HONOR تقدم هاتف HONOR V40 PRO قريباً بتصميم منحني في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات نشرت على Weibo مؤخراً على أن هاتف HONOR V40 PRO المرتقب ينطلق قريباً بشاشة منحنية أقرب لتصميم waterfall.

تستعد شركة HONOR للإعلان قريباً عن سلسلة هواتف HONOR V40 التي تشمل الإصدار الرئيسي مع إصدار HONOR V40 PRO، و HONOR V40 PRO Plus، واليوم تسلط التسريبات الضوء على إصدار HONOR V40 PRO الذي يأتي بشاشة منحنية مع كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة.

كما تشير التسريبات إلى أن فتحة الكاميرة في هاتف HONOR V40 PRO تأتي بحجم أصغر مقارنة بهاتف Mate 40 Pro، أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي مع مستشعر بزوايا عرض واسعة مع اثنان من المستشعرات.

من جانب أخر تقدم Honor سلسلة Honor V40 الجديدة للأسواق في منتصف شهر ديسمبر، على أن تضم السلسلة معالجات مختلفة، حيث يضم أحد الإصدارات رقاقة معالج Dimensity 1000 Plus، بينما يضم إصدار أخر رقاقة معالج Kirin 9000.

أيضاً أشارت بعض التسريبات إلى أن Honor تقدم سلسلة Honor V40 بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، وجودة عرض Full HD Plus، مع اثنان من كاميرات السيلفي في ثقب الشاشة، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر RYYB.

ومن المقرر أن تدعم سلسلة Honor V40 تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 40W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الإصدارات الجديدة من هواتف Honor في الإعلان الرسمي قريباً.

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