شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديثات جديدة لساعة أبل ووتش و HomePod.. اعرف أهم المزايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت أبل تحديثات جديدة لأجهزتها، بما فى ذلك ساعة أبل ووتش وجهاز HomePod، إذ كشفت الشركة عن تحديث WatchOS 7.1 وHomePod 14.2، لجلب الكثير من المزايا والتحسينات للمستخدمين، بالنسبة لتحديث WatchOS 7.1، فيأتى بعدد من إصلاحات الأخطاء والتحسينات، بالإضافة إلى مزايا جديدة مثل القدرة على تحذير المستخدم عندما يؤثر مستوى صوت سماعة الرأس على سمعه، جنبا إلى جنب دعمًا لتطبيق ECG على ساعة أبل Watch Series 4، بالإضافة إلى إشعارات عدم انتظام ضربات القلب.

ويحل تحديث WatchOS 7.1 أيضا مشكلة منعت بعض المستخدمين من فتح قفل Mac باستخدام ساعة أبل ووتش وإصلاح مشكلة الشاشة المظلمة عند رفع المعصم لبعض مستخدمى أبل Watch Series 6 .

أما تحديث HomePod 14.2 فيتضمن دعم Siri الجديد ومزايا الاتصال الداخلى والمسرح المنزلى، كما يتضمن هذا التحديث أيضًا إصلاحات للأخطاء وتحسينات.

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وأصبح بإمكان المستخدمين سؤال سيرى عن التحديث الخاص بهم، ليقوم المساعد الشخصى بإخبارك بتحديث عن اليوم تتضمن الأخبار والطقس وحركة المرور والتذكيرات ومواعيد التقويم، جنبا إلى جنب الاتصال الداخلى باستخدام iPhone و iPad و أبل Watch و AirPods و CarPlay.

وبفضل التحديث الجديد يمكن للمستخدم توصيل HomePod بـ أبل TV 4K والاستمتاع بجهاز استريو محيطى وصوت Dolby Atmos.