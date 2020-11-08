شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح Xbox Series X للبيع خلال أيام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق Xbox Series X وهو واحدا من أكثر أجهزة الألعاب المنتظرة لهذا العام، إذ سيتم طرح وحدة التحكم للبيع رسميًا جنبًا إلى جنب مع Xbox Series S يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، وأعلنت مايكروسوفت أنها تستضيف حدثًا للاحتفال بالإطلاق غدا الاثنين 9 نوفمبر.
وأوضحت مايكروسوفت: "سيتم استضافة الحدث وسيتضمن طريقة لعب Xbox Series X وأسماء الألعاب المرتقبة والجوائز التى سيتم ربحها عبر تحديات تفاعلية مباشرة، وسيعد البث المباشر تنازليًا لإطلاق الجيل التالى من وحدات تحكم Xbox فى منتصف الليل ، وسيتوج بعرض مذهل ثلاثى الأبعاد على أفق لندن الشهير."
ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، سيبدأ حدث الإطلاق فى الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين، إذا كنت ترغب فى مشاهدة الحدث، فسيكون عليك التوجه إلى منصة Twitch للبث المباشر.
يأتى حدث الإطلاق قبل ساعات فقط من الإطلاق الرسمى على Xbox Series X و Xbox Series X فى 10 نوفمبر.
وقالت موقع Xbox: "فى 10 نوفمبر، سيتمكن الأشخاص فى جميع أنحاء العالم من الوصول إلى الجيل التالى من الألعاب Xbox Series X أقوى وحدة تحكم لدينا على الإطلاق، و Xbox Series S الجيل التالى فى أصغر وحدة تحكم لدينا على الإطلاق بسعر معقول، وسيتم طرحها للبيع مع آلاف الألعاب المتاحة للعب عند الإطلاق، بما فى ذلك 30 لعبة محسنة بالكامل . "
بالإضافة إلى ذلك ستتوفر خدمة EA Play للألعاب يوم 10 نوفمبر على وحدات تحكم Xbox كجزء من Xbox Game Pass Ultimate .
وأضاف حساب : Xbox "ستجلب EA Play أفضل ما فى EA إلى Game Pass ، بما فى ذلك أكثر من 60 من أكبر وأفضل ألعاب أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر من EA."
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح Xbox Series X للبيع خلال أيام.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.