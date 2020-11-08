شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح Xbox Series X للبيع خلال أيام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق Xbox Series X وهو واحدا من أكثر أجهزة الألعاب المنتظرة لهذا العام، إذ سيتم طرح وحدة التحكم للبيع رسميًا جنبًا إلى جنب مع Xbox Series S يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، وأعلنت مايكروسوفت أنها تستضيف حدثًا للاحتفال بالإطلاق غدا الاثنين 9 نوفمبر.

وأوضحت مايكروسوفت: "سيتم استضافة الحدث وسيتضمن طريقة لعب Xbox Series X وأسماء الألعاب المرتقبة والجوائز التى سيتم ربحها عبر تحديات تفاعلية مباشرة، وسيعد البث المباشر تنازليًا لإطلاق الجيل التالى من وحدات تحكم Xbox فى منتصف الليل ، وسيتوج بعرض مذهل ثلاثى الأبعاد على أفق لندن الشهير."

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، سيبدأ حدث الإطلاق فى الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين، إذا كنت ترغب فى مشاهدة الحدث، فسيكون عليك التوجه إلى منصة Twitch للبث المباشر.

يأتى حدث الإطلاق قبل ساعات فقط من الإطلاق الرسمى على Xbox Series X و Xbox Series X فى 10 نوفمبر.

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وقالت موقع Xbox: "فى 10 نوفمبر، سيتمكن الأشخاص فى جميع أنحاء العالم من الوصول إلى الجيل التالى من الألعاب Xbox Series X أقوى وحدة تحكم لدينا على الإطلاق، و Xbox Series S الجيل التالى فى أصغر وحدة تحكم لدينا على الإطلاق بسعر معقول، وسيتم طرحها للبيع مع آلاف الألعاب المتاحة للعب عند الإطلاق، بما فى ذلك 30 لعبة محسنة بالكامل . "

بالإضافة إلى ذلك ستتوفر خدمة EA Play للألعاب يوم 10 نوفمبر على وحدات تحكم Xbox كجزء من Xbox Game Pass Ultimate .

وأضاف حساب : Xbox "ستجلب EA Play أفضل ما فى EA إلى Game Pass ، بما فى ذلك أكثر من 60 من أكبر وأفضل ألعاب أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر من EA."