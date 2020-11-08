شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة تشغيل كشاف هاتفك الأندرويد بـ 3 طرق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نحتاج إلى الكشاف الخاص بالهاتف في الكثير من الأوقات، خاصة عند انقطاع الكهرباء المفاجئ أو للإضاءة لنا في غرفة مظلمة، وهنا نرصد كيفية تشغيله على هاتف أندرويد بأكثر من طريقة، سواء من الاعدادات السريعة أو باستخدام مساعد جوجل، أو باستخدام " gesture".





طريقة الإعدادات السريعة:1. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة للكشف عن رموز الإعدادات السريعة.

2. ابحث عن رمز "الكشاف" واضغط عليه.. يجب أن يضيء المصباح على الفور.

3. اضغط على أيقونة الكشاف مرة ثانية لإيقاف تشغيله.





طريقة مساعد جوجل:

1. اضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية في أسفل منتصف هاتفك حتى تظهر نافذة مساعد جوجل المنبثقة، إذا تم إعداد هاتفك للاستماع إلى "OK Google"، فقد لا تحتاج إلى فعل ذلك، فقط قل "OK Google".

2. قل "OK Google، قم بتشغيل المصباح"، يجب أن يضيء المصباح على الفور.

Advertisements

3. يمكنك إطفاء الكشاف بنفس الطريقة، قل "OK Google، أطفئ المصباح".



طريقة استخدام الإيماءات: طريقة استخدام الإيماءات: يمكن لعدد صغير من هواتف أندرويد فتح الكشاف باستخدام gesture، ولكن لا توجد طريقة قياسية أو منهجية لمعرفة ما إذا كان هاتفك يحتوي عليها أم لا.، إذا كنت ترغب في استكشاف هذا الاحتمال، فإليك بعض الطرق التي يمكنك البدء بها".

• تحقق من الإيماءات "gestures" في الإعدادات، تحتوي بعض الهواتف على واحدة في الإعدادات التي يمكنك تمكينها، وافتح تطبيق الإعدادات وابحث عنها، إذا وجدتها قم بالتشغيل.

• تتيح لك بعض الهواتف تشغيل الكشاف عن طريق هز هاتفك بحركة متقطعة.

• تتيح لك بعض الهواتف القيام بذلك عن طريق رسم إيماءة "V" على الشاشة، ولكن لكى يعمل هذا، يجب إيقاف تشغيل الشاشة.