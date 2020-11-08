شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Virgin Galactic الأمريكية تخطط لإطلاق رحلة تجريبية شبه مدارية هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستصل Virgin Galactic إلى الفضاء مرة أخرى بعد أسبوعين فقط من الآن، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، حيث تهدف الشركة إلى إطلاق طائرتها الفضائية VSS Unity في رحلتها التجريبية الثالثة إلى الفضاء شبه المداري بين 19 نوفمبر و 23 نوفمبر، وفقًا لتحديث أصدرته الشركة.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، يشير التحديث إلى أن الرحلة القادمة ستحمل بعض الحمولات المدرة للدخل عبر برنامج فرص الطيران التابع لناسا.

وستمثل المهمة المخطط لها أول رحلة لشركة Unity إلى الفضاء منذ فبراير 2019، وأول رحلة فضاء لها على الإطلاق من المركز التجاري لشركة Virgin Galactic ، Spaceport America في نيو مكسيكو.

قال مايكل كولجلازيير الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Galactic في التحديث: "ستكون هذه أول رحلة فضاء بشرية على الإطلاق يتم إجراؤها من نيو مكسيكو".

أقلعت بعثتا Unity الأخريان الاختباريتان شبه المداريتان من ميناء Mojave Air and Space Port في جنوب شرق كاليفورنيا وهبطتا فيه.

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أما في فبراير الماضي، انتقلت Unity إلى Spaceport America لبدء المراحل النهائية من حملتها التجريبية، وقد أعلنت الشركة يوم الخميس عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2020 ، الذي انتهى في 30 سبتمبر.

كما أنه خلال الربع الثالث، تكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 77 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 63 مليون دولار في الربع الثاني من العام.

وجاء في التحديث أن "المركز النقدي لشركة Virgin Galactic لا يزال قوياً، حيث بلغ النقد وما يعادله 742 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2020".

وتعد VSS Unity هي أحدث طائرة فضائية من نوع SpaceShipTwo ، وتتسع لستة ركاب، ومركبة طيارين مصممة لنقل الأشخاص والحمولات في رحلات قصيرة إلى الفضاء شبه المداري.

قال ممثلو شركة Virgin Galactic إن الركاب على متن المركبة الفضائية سيختبرون بضع دقائق من انعدام الوزن ويرون انحناء الأرض مقابل سواد الفضاء قبل أن ينزلوا إلى الأرض للهبوط على المدرج.

اشترى حوالي 600 شخص تذكرة للتجربة، بسعر 250 ألف دولار، وتبنى شركة Spaceship Company التابعة لشركة Virgin Galactic ومقرها كاليفورنيا، مركبتين إضافيتين من SpaceShipTwo، وواحدة منهم على وشك الانتهاء.