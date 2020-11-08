شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تدعو الجمهور للمشاركة افتراضيا بمهمة رواد فضاء كبسولة SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدعو وكالة ناسا الجمهور للذهاب في رحلة تاريخية افتراضيا مع رواد الفضاء، حيث من المقرر أن تنطلق مهمة Crew-1 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا مساء يوم 14 نوفمبر، وسيرسل صاروخ SpaceX Falcon 9 كبسولة Crew Dragon التي تحمل أربعة رواد فضاء، وهم فيكتور جلوفر من ناسا ومايك هوبكنز و شانون ووكر والياباني سوشى نجوشى إلى محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، ستكون مهمة Crew-1 أول مهمة طيران متعاقد عليها بموجب صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار وقعتها شركة SpaceX مع برنامج طاقم العمل التجاري التابع لناسا في عام 2014.

ومن الواضح أن الوكالة متحمسة بشأن هذا الإنجاز، ويتطلب الأمر جهودًا كبيرة لمشاركة هذه الإثارة مع الجميع، حيث ستخرج أول رحلة حقيقة من الأراضي الأمريكية بعد نجاح رحلة تجريبية سابقة.

كتب مسؤولو ناسا في بيان: "يمكن لأفراد الجمهور حضور حفل الإطلاق افتراضيًا، وتلقي تحديثات المهمة والفرص المخصصة عادةً للضيوف في الموقع".

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وأضافت الوكالة أن "تجربة الإطلاق الافتراضي لوكالة ناسا لـ Crew-1 تتضمن موارد إطلاق منسقة، وبطاقة صعود رقمية، وإشعارات حول تفاعلات ناسا الاجتماعية، وفرصة للحصول على طابع جواز سفر افتراضي بعد الإطلاق الناجح".

يمكنك تنزيل "جواز سفر إطلاق" Crew-1، والاشتراك للحصول على تحديثات المهمة عبر البريد الإلكتروني، والتسجيل للحصول على تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي أيضا.

كما جمعت وكالة ناسا أيضًا مجموعة أدوات تعليمية لـ Crew-1 والتي يمكن للمعلمين وأولياء الأمور استخدامها لمساعدة الطلاب على إثارة اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وستكون مهمة Crew-1 أول مهمة رواد فضاء من SpaceX إلى محطة الفضاء، بعد رحلة تجريبية Demo-2 ، التي تم إطلاقها في 30 مايو من هذا العام، والتي تعد أول رحلة مدارية مأهولة تطلق من الولايات المتحدة منذ تقاعد المكوك الفضائي في عام 2011، حيث أرسلت رائدي الفضاء ناسا بوب بهنكن ودوغ هيرلي إلى المحطة لمدة شهرين.