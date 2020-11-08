علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق .. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 و iPhone X

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدث هاتف iPhone X من أبل ضجة كبيرة عند إطلاقه منذ عدة سنوات، إذ تضمن هذا الهاتف مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمين بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يبى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12

الشاشة:
 

iPhone 12: 6.1 بوصة.

iPhone X: 5.8 بوصة.

 نوع الشاشة:
 

iPhone 12: OLED

iPhone X:  OLED

 دقة الشاشة:
 

iPhone 12: 2532 x 1170  بيكسل.

iPhone X: 2436 x 1125 بيكسل.

 المعالج:
 

iPhone 12: A14 Bionic

iPhone X: A11 Bionic

 الذاكرة الداخلية:
 

iPhone 12: 64GB 

iPhone X: 256GB

 نظام التشغيل:
 

iPhone 12: iOS (14.x)   

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iPhone X: iOS (14.x)    

 البطارية:
 

iPhone 12: 2815 mAh

iPhone X: 2716 mAh

 الكاميرا الخلفية:
 

iPhone 12: مزدوجة 12 ميجابيكسل.

iPhone X: مزدوجة 12 ميجابيكسل.

 الكاميرا الأمامية:
 

iPhone 12: 12 ميجابيكسل.

iPhone X: 7 ميجابيكسل.

 الأبعاد:
 

iPhone 12: 146.7 x 71.5 x 7.4 ملم .

iPhone X: 143.6 x 70.9 x 7.7 ملم.

 الوزن:
 

iPhone 12: 164 جرام

iPhone X: 174 جرام.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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