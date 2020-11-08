تكنولوجيا: إيه الفرق .. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 و iPhone X

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدث هاتف iPhone X من أبل ضجة كبيرة عند إطلاقه منذ عدة سنوات، إذ تضمن هذا الهاتف مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمين بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يبى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 الشاشة:

الشاشة: iPhone 12: 6.1 بوصة. iPhone X: 5.8 بوصة. نوع الشاشة:

نوع الشاشة: iPhone 12: OLED iPhone X: OLED دقة الشاشة:

دقة الشاشة: iPhone 12: 2532 x 1170 بيكسل. iPhone X: 2436 x 1125 بيكسل. المعالج:

المعالج: iPhone 12: A14 Bionic iPhone X: A11 Bionic الذاكرة الداخلية:

الذاكرة الداخلية: iPhone 12: 64GB iPhone X: 256GB نظام التشغيل:

نظام التشغيل: iPhone 12: iOS (14.x) Advertisements iPhone X: iOS (14.x) البطارية:

البطارية: iPhone 12: 2815 mAh iPhone X: 2716 mAh الكاميرا الخلفية:

الكاميرا الخلفية: iPhone 12: مزدوجة 12 ميجابيكسل. iPhone X: مزدوجة 12 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية:

الكاميرا الأمامية: iPhone 12: 12 ميجابيكسل. iPhone X: 7 ميجابيكسل. الأبعاد:

الأبعاد: iPhone 12: 146.7 x 71.5 x 7.4 ملم . iPhone X: 143.6 x 70.9 x 7.7 ملم. الوزن:

الوزن: iPhone 12: 164 جرام iPhone X: 174 جرام.

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