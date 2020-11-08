تكنولوجيا: إيه الفرق .. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 و iPhone X

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدث هاتف iPhone X من أبل ضجة كبيرة عند إطلاقه منذ عدة سنوات، إذ تضمن هذا الهاتف مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمين بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يبى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12الشاشة:
iPhone 12: 6.1 بوصة.
iPhone X: 5.8 بوصة.نوع الشاشة:
iPhone 12: OLED
iPhone X: OLEDدقة الشاشة:
iPhone 12: 2532 x 1170 بيكسل.
iPhone X: 2436 x 1125 بيكسل.المعالج:
iPhone 12: A14 Bionic
iPhone X: A11 Bionicالذاكرة الداخلية:
iPhone 12: 64GB
iPhone X: 256GBنظام التشغيل:
iPhone 12: iOS (14.x)
iPhone X: iOS (14.x)البطارية:
iPhone 12: 2815 mAh
iPhone X: 2716 mAhالكاميرا الخلفية:
iPhone 12: مزدوجة 12 ميجابيكسل.
iPhone X: مزدوجة 12 ميجابيكسل.الكاميرا الأمامية:
iPhone 12: 12 ميجابيكسل.
iPhone X: 7 ميجابيكسل.الأبعاد:
iPhone 12: 146.7 x 71.5 x 7.4 ملم .
iPhone X: 143.6 x 70.9 x 7.7 ملم.الوزن:
iPhone 12: 164 جرام
iPhone X: 174 جرام.
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