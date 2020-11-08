شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على كمامات وقفازات بالشواطئ البريطانية.. وخبراء البيئة يحذرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر دعاة الحفاظ على البيئة من أن جائحة Covid-19 تؤدي إلى ارتفاع حاد في نفايات معدات الوقاية الشخصية، حيث تم العثور الآن على عناصر الحماية مثل القفازات والكمامات على ما يقرب من ثلث الشواطئ البريطانية بعد ارتفاع حاد في الاستخدام بسبب فيروس كورونا.



الكمامات ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشفت عملية تنظيف الشواطئ السنوية التي أجرتها جمعية الحفاظ على البيئة البحرية في سبتمبر عن الزيادة المذهلة في فضلات معدات الوقاية الشخصية. طُلب من المتطوعين هذا العام تبني شاطئ بطول 100 متر بأنفسهم، وتنظيم عمليات تنظيف شواطئهم الخاصة الأصغر مع أصدقاء العائلة، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة. وكانت قطع البلاستيك والبوليسترين هي الأكثر شيوعًا، تليها أغطية وأغطية بلاستيكية وبوليسترين، ومناديل مبللة، وأنواع سجائر وخيوط بلاستيكية.

كمامات الشواطىء

وقالت ليزي بريور، منسقة شركة Great British Beach Clean: "كمية معدات الوقاية الشخصية التي وجدها متطوعونا على الشواطئ هذا العام هي بالتأكيد مصدر قلق.

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وأضافت بريور: "يجب أن تكون الزيادة الحادة في فضلات معدات الوقاية الشخصية بمثابة تحذير لما يمكن أن يكون شكلاً جديدًا من القمامة تلويث شواطئنا في المستقبل، فمثل العديد من العناصر الأخرى التي تستخدم مرة واحدة ، تشكل أقنعة الوجه والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة تهديدًا للحياة البرية في البر والبحر".

يمكن للحيوانات البحرية أن تخطئ في فهم أقنعة الوجه والقفازات على أنها فريسة، وتملأ بطونها بمواد لن تتحلل ويمكن أن تكون قاتلة، كما تخاطر الحيوانات بالتورط في أحزمة أقنعة الوجه، مع صور حديثة تظهر أقدام الطيور البحرية ملفوفة في خيوط مطاطية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشفت عملية تنظيف الشواطئ السنوية التي أجرتها جمعية الحفاظ على البيئة البحرية في سبتمبر عن الزيادة المذهلة في فضلات معدات الوقاية الشخصية.

طُلب من المتطوعين هذا العام تبني شاطئ بطول 100 متر بأنفسهم، وتنظيم عمليات تنظيف شواطئهم الخاصة الأصغر مع أصدقاء العائلة، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة.

وكانت قطع البلاستيك والبوليسترين هي الأكثر شيوعًا، تليها أغطية وأغطية بلاستيكية وبوليسترين، ومناديل مبللة، وأنواع سجائر وخيوط بلاستيكية.