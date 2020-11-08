شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليلة الإغلاق الأولى ببريطانيا تتسبب فى استخدام مكثف للإنترنت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت الليلة الأولى للإغلاق الثاني بإنجلترا منذ بداية اندلاع وباء كورونا في واحدة من أكبر الزيادات في استخدام الإنترنت لهذا العام، وذلك مع استخدام 6460 جيجابايت من البيانات كل ثانية، حيث دخل الإغلاق حيز التنفيذ يوم الخميس في جميع أنحاء إنجلترا مع مطالبة الشركات غير الأساسية بإغلاق أبوابها لمدة أربعة أسابيع، وأدى ذلك إلى زيادة في استخدام الإنترنت حيث بقي الناس في منازلهم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت الأرقام الصادرة عن مزود الإنترنت TalkTalk، أنه كان هناك ذروة في استهلاك البيانات تبلغ 6.46 تيرابايت في الثانية، فإن التيرابايت يعادل 1000 جيجا بايت، وسجلت الليلة الماضية كل هذه الجيجات، وهو نفسه ما يعادل 540 ساعة من فيديو عالي الدقة يتم بثه كل ثانية.

هذا هو أكبر رقم يومي منذ 23 أغسطس عندما أقيم نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، واحتل دوري الأبطال المرتبة الأولى في استخدام الإنترنت طوال عام 2020، بينما جاءت الليلة الماضية في المرتبة الرابعة، وفقًا لـ TalkTalk.

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أما الثاني فكان في 30 يونيو عندما كان الإنترنت، حيث قام اللاعبون بتنزيل آخر تحديثات Fortnite و Call of Duty، أما في المرتبة الثالثة، يوجد تحديث ضخم آخر لـ Call of Duty في 11 يونيو والذي شهد وصول الاستهلاك إلى ذروة 6.48 تيرا بايت / ثانية.

قال جاري ستين، المدير العام للتكنولوجيا والتغيير والأمن في TalkTalk: "أحد الدروس المستفادة من عمليات الإغلاق التي نعيشها خلال هذا العام هو أن الطلب على البيانات مستمر في الارتفاع".

وأضاف ستين: "لقد استثمرنا بشكل كبير في شبكتنا على مر السنين لتحسين كل من السرعات والسعة ونحن مستعدون جيدًا للارتفاع المفاجئ في الطلب تمامًا مثل هذا، أثناء الإغلاق وفي المستقبل".