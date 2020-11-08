جهاز Playstation 5 لن يدعم زيادة الذاكرة التخزينية عند الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إطلاق جهاز Playstation 5 من قبل شركة Sony قريبًا وسيأتي مع مقدار ثابت من الذاكرة التخزينية الداخلية. ومع ذلك، ربما يعرف اللاعبون الذين يخططون لتثبيت الكثير من الألعاب والإحتفاظ بها أنه يمكنهم زيادة الذاكرة التخزينية الإجمالية لجهاز Playstation 5، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن جهاز الألعاب المنزلي الجديد من شركة Sony لن يدعم إمكانية توسيع الذاكرة التخزينية عند الإطلاق.

في بيان صادر عن موقع The Verge، يبدو أن شركة Sony أخبرت الموقع أن القدرة على زيادة الذاكرة التخزينية لجهاز Playstation 5 ستصل في وقت لاحق. ما يعنيه هذا أساسًا هو أنه على الرغم من أن Playstation 5 يحتوي على العتاد اللازم لتوسيع الذاكرة التخزينية للجهاز، فيبدو أنه سيتم تعطيل هذه الميزة عند الإطلاق وسيتم إعادة تفعيلها في وقت لاحق من خلال تحديث للنظام.

تم الكشف عن هذا في الواقع من قبل مهندس العتاد في قسم Playstation بشركة Sony، السيد Mark Cerny، والذي تحدث في شهر مارس عن قدرة جهاز Playstation 5 على زيادة مساحته التخزينية من خلال الذواكر التخزينية الخارجية. نُقل عن السيد Mark Cerny قوله في ذلك الوقت : ” سيكون أمرًا رائعًا إذا حدث لك ذلك في يوم الإطلاق، ولكن من المحتمل أن يتم تجاوز ذلك قليلاً، لذا يرجى عدم الحصول على الذواكر التخزينية M.2 هذه حتى تسمع ذلك منا “.

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نحن على يقين من أن بعض اللاعبين كانوا يأملون في أن الوقت من شهر مارس إلى الآن سيسمح لشركة Sony لتفعيل هذه الميزة، ولكننا نعتقد أن هذا لن يكون هو الحال. تواصل موقع The Verge بالفعل مع العديد من الشركات المصنعة التي لم تتمكن من تأكيد ما إذا كانت الذواكر التخزينية الخارجية الخاصة بها ستعمل مع Playstation 5، حيث قالت بعض تلك الشركات أن برنامج إختبار التوافق من شركة Sony لم يبدأ بعد.