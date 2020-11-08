الهاتف OnePlus 8T يحصل على تحديث جديد يجلب معه العديد من التحسينات والإصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بإصدار تحديث OxygenOS 11.0.2.3 للهاتف OnePlus 8T في الأسبوع الماضي، قررت شركة OnePlus الآن إصدار تحديث OxygenOS 11.0.3.4 لهاتفها الرائد الجديد المُزود بالمعالج Snapdragon 865.
تحديث OxygenOS 11.0.3.4 الجديد للهاتف OnePlus 8T يُحسن إستقرار الكاميرا ويُحسن كذلك تأثيرات التصوير للحصول على تجربة تصوير أفضل. كما أنه يحسن من إستهلاك النظام للطاقة لتقليل الحرارة ومنع اللمسات العرضية للحصول على تجربة لعب أفضل.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل تحديث OxygenOS 11.0.3.4 كذلك على إصلاح بعض المشاكل المتعلقة بمتجر Google Play Store وشريط الحالة، فضلاً عن تحسين إتصال الهاتف OnePlus 8T بالشبكات الخلوية، وإصلاح خلل يؤثر على جودة الإتصال بالشبكة أثناء اللعب.
لم تُعلن OnePlus رسميًا عن إطلاق تحديث OxygenOS 11.0.3.4 إلى غاية اللحظة التي نكتب فيها هذا التقرير، ولكن من الآمن أن نقول بأنه لم يتم إطلاق هذا التحديث إلا لعدد محدود من المستخدمين، وسيتم إطلاقه على نطاق أوسع في غضون أيام قليلة.
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