تكنولوجيا: جوجل تستعد لدعم آداة التحرير “Colour Pop” بمميزات جديدة في تطبيق Google Photos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد مطوري XDA بعض التغييرات الجديدة التي تضاف من جوجل قريباً في تحديث تطبيق Google Photos، حيث تقدم مميزات أكثر في آداء التحرير “Colour Pop” التي ستقدم لمشتركي Google One تحرير أكثر دقة لخلفية الصور.

قدمت شركة جوجل آداة التحرير “Colour Pop” لدعم المستخدم في تحويل خلفية الصور إلى اللون الأبيض والأسود دون أن يطرأ أي تغيير على موضوع الصورة، حيث توفرت هذه الميزة بشكل مجاني لمستخدمي تطبيق صور جوجل، أيضاً قدمت دعم جيد للمستخدمين مع صور Portrait.

ولقد بدأت جوجل في ترقية آداة “Colour Pop” بمميزات أكثر لتتوافق مع الصور التي لا تحتوي على الكثير من التفاصيل أو تفاصيل دقيقة، إلا أن التحديث الجديدة لآداة التحرير يقتصر على مشتركي Google One.

من جانب أخر كشف مطوري XDA تفاصيل جديدة في الإصدار v5.18 من تطبيق صور جوجل، حيث من المتوقع وفقاً للمطوريين أن تقدم جوجل إختيارات في الآداة تشمل HDR، وديناميكي وأيضاً Vivid.

أيضاً كشف مطوري XDA عن أن جوجل تجلب عدد 6 من الفلاتر الجديدة المخصصة للسماء في التطبيق، حيث تشمل هذه الفلاتر على الشفق، وفلتر Airy، و Ember، مع فلتر ساطع الإضاءة، وفلتر مشرق، وأيضاً فلتر عواصف، إلا أن التسريبات لم تؤكد على مجانية هذه المميزات الجديدة حتى الآن.

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