تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق 4 إصدارات من سلسلة هواتف iPhone 13 العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن شركة ابل تخطط لإطلاق عدد 4 من الإصدارات من سلسلة هواتف iPhone 13 العام المقبل، كما تقدم إصدارات Pro بتحسينات في الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة.

قدمت شركة ابل الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 12 هذا العام بعدد 4 من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي مع إصدار Mini واثنان من إصدارات Pro، ولقد أكد تقرير جديد من المحلل Ming Chi-Kuo على أن ابل ستتبع نفس الإستراتيجية في إصدارات العام المقبل.

كما أضاف المحلل Ming Chi-Kuo في تقريره موضحاً التحسينات التي ستقدم من ابل في سلسلة iPhone 13، حيث تستهدف ابل العام المقبل تحسين إعدادات الكاميرة في إصدارات Pro بشكل خاص، حيث سيتم ترقية الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة إلى فتحة عدسات f/1.8، مع عدسات 6P وميزة التركيز التلقائي.

وتعد هذه ترقية ملحوظة عن كاميرة إصدارات iPhone 12 Pro التي تميزت بفتحة عدسات f/2.4، مع عدسات 5P بزوايا عرض واسعة، أيضاً أكد Ming Chi-Kuo على أن إصدارات العام المقبل ستأتي أيضاً بثلاثة أحجام مختلفة والتي تأتي كما في إصدارات هذا العام حيث ينطلق اثنان من هواتف الأيفون بحجم 6.1 إنش، وإصدار بحجم 6.7 إنش، وأيضاً إصدار بحجم 5.4 إنش.

المصدر

اعلان





