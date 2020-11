جوجل تختبر ميزة جدولة الرسائل النصية القصيرة SMS على تطبيق Messages

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة جوجل في اختبار ميزة جدولة الرسائل القصيرة على تطبيق الرسائل الخاص بها Google Messages، والتي تسمح لك بإرسال رسائل SMS تلقائيًا لاحقًا.

الطريقة التي تعمل بها هذه الميزة هي أنك تقوم بصياغة رسالة وتضغط طويلاً على زر ” إرسال ” في الدردشة، مما يمنحك أربعة خيارات، ثلاثة منها هي توقيتات محددة مسبقًا، والخيار الرابع يتيح لك اختيار التاريخ والوقت الذي تفضله.

تظهر معاينة للرسالة المجدولة في الدردشة، ويمكنك النقر عليها لإجراء أي تغييرات على الرسالة أو إرسالها فورًا أو حذفها.

في السابق، كان الضغط لفترة طويلة على زر ” إرسال ” يمثل اختصارًا لإرسال رسالة MMS مع موضوع معين، وبما أنه يُستخدم الآن لجدولة الرسائل، فإن خيار إضافة موضوع إلى رسالة MMS يمكن الوصول إليه الآن من خلال القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة الدردشة. يجب أن تبحث عن خيار ” إظهار حقل الموضوع “.

الميزة الجديدة ليست متاحة بعد على النسخة الرسمية والمستقرة من تطبيق Messages، وهي غير متوفرة حتى لجميع مستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق، لذلك سيتعين عليك الإنتظار حتى تقوم شركة جوجل بإكمال عملية إطلاق الميزة عبر الخادم الخاص بها.

Finally Google Messages added "Schedule message" 📅🕛 feature.



Put some text in draft, tap and hold send button "schedule message" option will popup. Previously used to get and option to add subject for mms now it moved to 3 dot menu @9to5Google @SkylledDev @AndroidPolice pic.twitter.com/iMNoSt3hLu