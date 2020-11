Galaxy S21 Ultra سيضم مستشعر 108MP جديد، وسيأتي مع ليزر التركيز التلقائي

فاطمة أيت طالب - دبي - يُشاع أن شركة سامسونج ستقوم بإطلاق الهاتف Galaxy S21 Ultra في اليوم 14 من شهر يناير المقبل، ووفقًا لأحد المسربين البارزين في الساحة، فيبدو أن شركة سامسونج ستقوم بترقية الكاميرا الرئيسية للهاتف. تمامًا مثل Galaxy S20 Ultra الحالي، فسوف تضم الكاميرا الرئيسية للهاتف Galaxy S21 Ultra مستشعر بدقة 108 ميغابكسل، ولكن هذه المرة ستتخطى سامسونج كاميرا Time Of Flight.

قال المسرب الصيني البارز Ice Universe أن المستشعر الجديد Samsung ISOCELL Bright HM3 سيحتفظ بنفس المقدار من البكسلات، ولكنه سيكون أكثر حساسية للضوء بنسبة 12 في المئة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة مقدار التفاصيل في اللقطات وإلتقاط الصور الليلية بشكل أسرع قليلاً.

سيتم تعويض إختفاء كاميرا Time Of Flight عن طريق إستخدام ليزر التركيز التلقائي. في حين أن هذا يبدو وكأنه عودة إلى التكنولوجيا القديمة، إلا أنه في الواقع يُمثل نفس الحل المُستخدم في Galaxy Note 20 Ultra والذي يُعتبر الهاتف الرائد الأحدث من شركة سامسونج.

عندما قمنا بمراجعة Galaxy S20 Ultra، وجدنا أن مستشعر Time Of Flight لم يجلب معه الكثير إلى الطاولة، لذلك ربما لن نفتقده كثيرًا.

