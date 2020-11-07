شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء فلك فرنسيون يكتشفون أين تختبئ مادة الكون الخفية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وذكرالبحث الذي نُشر أمس الجمعة في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية، أن العلماء عثروا على المادة المفقودة بعد تحليل مجموعة بيانات سجلت منذ 20 عامًا.

ويرى العلماء أن خيوط الغاز المشكلة للشبكة الكونية تربط شبكات المجرات عبر الفراغات الشاسعة من العدم في الكون، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، إذ تشكل هذه الخيوط مصدرًا لمواد كونية جديدة للمجرات القريبة أو الثقوب السوداء ما يجعل الشبكة أكثر ترابطاً وخفاءً.

ويرى الباحثون الفرنسيون أن السبب في ذلك أن خيوط الشبكة الكونية واسعة الانتشار وأن الإشارات التي تطلقها ضعيفة جدًا، ولذلك لم تكتشف على مدى 20 عامًا على الرغم من أن جميع البيانات كانت شديدة الوضوح.

وتمكن باحثو المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي من مراجعة انبعاثات الأشعة السينية لخيوط الغاز إلى جانب معلومات عن الترتيب الفيزيائي لنحو 15000 خيط فتمكنوا من العثور على 40% من المواد في الكون فيها.

ومن خلال تحليل الأشعة السينية، تمكن الفريق من تأكيد أن هذه الخيوط تتضمن كميات هائلة من الغازات الساخنة التي لم تدرس سابقًا،وأن جزءًا كبيرًا من مادة الكون يختبئ على مرأى من الجميع.