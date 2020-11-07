شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعمل ميزة إرسال الأموال الجديدة على واتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بفضل الوباء المستمر، تحول معظم الناس إلى طرق الدفع غير النقدية وبدأوا فى استخدام الخدمات القائمة الرقمية المختلفة، وأضاف فيس بوك أيضًا ميزة الدفع المستندة إلى منصة UPI الهندية عبر واتس آب، ليتيح لمستخدميه إرسال الأموال أو تلقيها مباشرة داخل التطبيق، لكن من المهم الإشارة إلى أن مدفوعات واتس آب تقدم فقط تحويل الأموال من نظير إلى نظير ولا تأتى مع ميزات أخرى مثل دفع الفواتير أو التكامل مع مواقع التسوق أو المحافظ الخاصة بهذا الأمر، لذا كيف تعمل ميزة واتس آب الجديدة؟

فى البداية هناك عدد من النصائح المهمة التى عليك اتباعها، وعلى رأسها التأكد من أن رقم واتس آب الذى تستخدمه هو نفس الرقم المسجل فى حسابك المصرفى وأن الحساب المصرفى فى حالة نشطة، كما عليك أن لا تنسى تحديث تطبيق واتس آب إلى أحدث إصدار له على كل من Android و iOS.

كيفية إعداد ميزة الدفع عبر واتس آب:

1. افتح واتس آب على هاتفك الذكي.

2. اضغط على ثلاث نقاط من الزاوية العلوية اليمنى .

3. اضغط على خيار المدفوعات.

4. اضغط فوق إضافة طريقة دفع.

5. فى الشاشة التالية، اضغط فوق اسم البنك الذى تريد استخدامه.

6. سيقوم واتس آب بجلب التفاصيل المصرفية المرتبطة بالحساب المصرفى المسجل بالرقم.

7. بعد ذلك، تحقق من حسابك المصرفى عبر الرسائل القصيرة عن طريق النقر على التحقق عبر الرسائل القصيرة.

8. اضغط فوق تم لإكمال عملية الإعداد.