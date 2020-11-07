تسريب المواصفات التقنية للهاتف Nokia C1 Plus قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة HMD Global Oy عن الهاتف Nokia C1 في العام الماضي بإعتباره هاتف ذكي إقتصادي إلى أقصى الحدود يعمل بنظام Android Go Edition الخفيف ويضم شاشة بحجم 5.45 إنش. اليوم، نحن هنا مع تسريب جديد يكشف لنا أن الشركة الفنلندية المذكورة آنفًا تستعد لإطلاق خليفة Nokia C1 تحت إسم Nokia C1 Plus، ويكشف لنا كذلك عن مواصفاته التقنية الرئيسية.

التسريب الجديد يكشف لنا أن الهاتف Nokia C1 Plus سيضم شاشة بحجم 5.45 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى بتردد 1.4GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 1GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلاً عن بطارية بسعة 2500mAh.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Nokia C1 Plus سيضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرا أخرى في الخلف بدقة 5 ميغابكسل، كما أنه سيمتاز بأبعاد تبلغ 149.1 × 71.2 × 8.75 ملمتر. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Nokia C1 Plus في وقت لاحق من هذا الشهر، وأنه سيصل إلى السوق باللونين الأحمر والأسود.