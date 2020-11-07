الهاتف الرائد المقبل لشركة Xiaomi يظهر في إختبارات الأداء مع المعالج Snapdragon 875

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر جهاز غير معروف من شركة Xiaomi يحمل الإسم الرمزي M2012K11C في منصة إختبارات الأداء Geekbench. هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 الأحدث من شركة جوجل، ويضم 6GB من الذاكرة العشوائية، ويعمل بالمعالج Snapdragon 875 الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن من قبل شركة كوالكوم. والأكثر من ذلك، أن الشفرة المصدرية ذكرت أن هذا الهاتف يضم معالج الرسوميات Adreno 660 الجديد كليًا، والذي قيل أنه سيكون جزءًا من المعالج Snapdragon 875.

هذا الهاتف والذي يُشاع الآن أنه الهاتف Xiaomi Mi 11 حقق 1105 نقطة في إختبار النواة الواحدة، في حين حقق 3512 نقطة في إختبار النوى المتعددة على منصة Geekbench 5. نظرًا لأنه من المحتمل أن يكون هذا الجهاز نموذجًا أوليًا، فسوف نرى على الأرجح أداءً مُحسنًا للمعالج Snapdragon 875 أثناء الإطلاق.

ستُعلن شركة كوالكوم عن المعالج Snapdragon 875 في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل. لم يتم الكشف عن أي تفاصيل رسمية حول هذا المعالج حتى الآن، ولكن بفضل التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية، فيبدو أنه سيتم تصنيع المعالج الرائد الجديد من شركة كوالكوم بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر وسيضم نواة واحدة فائقة القوة من فئة Cortex-X1 تعمل بسرعة 2.84GHz، وثلاثة أنوية من فئة Cortex-A78 تعمل بسرعة 2.42GHz، فضلا عن أربعة أنوية Cortex-A55 أخرى تعمل بسرعة 1.8GHz.

ووفقا لحسابات ARM، فسوف تقدم نواة Cortex-X1 أداءً أعلى بنسبة 20 في المئة مقارنة مع نواة Cortex-A78 في الحالة العادية وأداءً أعلى بنسبة 30 في المئة في الذروة، وهو ما يتوافق جيدًا مع الإختبارات الأولية.

أوضحت التسريبات السابقة كذلك أن المعالج Snapdragon 875 سيأتي أيضًا مع معالج الرسوميات Adreno 660 الجديد. سيتم كذلك تحسين ذاكرة التخزين المؤقت ومعدل نقل البيانات للذاكرة، وسيكون معالج كوالكوم كذلك أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة، مما يجعل عمر البطارية أطول.

ثلاثة أسابيع هي التي تفصلنا عن موعد الإعلان الرسمي عن المعالج Snapdragon 875 بجزيرة هاواي الأمريكية، وبالتالي فهناك الكثير من الوقت للحصول على المزيد من الشائعات والتسريبات وحتى بعض الإعلانات التشويقية لرسم صورة أوضح.