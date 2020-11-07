شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التاكسى الطائر يظهر لأول مرة فى الولايات المتحدة بحلول 2025 (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يملأ التاكسى الطائر سماء أورلاندو بولاية فلوريدا قريبًا، حيث تسعى شركة طيران ألمانية للحصول على حوافز ضريبية من المدينة لبناء مركز نقل تبلغ مساحته 56000 قدم مربع مع منطقة إقلاع وهبوط، إذ تخطط Lilium Aviation لإحضار سياراتها الطائرة المكونة من خمسة ركاب إلى مجتمع Lake Nona بأورلاندو، والتي ستكون نقطة انطلاق لبناء شبكة نقل ضخمة في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المرفق الذي يصل إجمالي استثماراته إلى 25 مليون دولار، سيخلق أيضًا 143 وظيفة جديدة في عام 2025، التاريخ المحدد للتشغيل.



التاكسى الطائر وهذه الطائرة هي طائرة إقلاع عمودية، تعمل بـ 36 محركًا كهربائيًا بالكامل، ويقال إنها أهدأ من طائرة هليكوبتر عند الإقلاع بستة إلى سبع مرات. وتجري Lilium محادثات مع مسؤولي المدينة بشأن الحوافز الضريبية لبناء مركز النقل الضخم، الذي تخطط لفتحه في غضون خمس سنوات. كما أنه نظرًا لأن المشروع سيخلق 143 وظيفة ذات رواتب عالية في المنطقة، فإن الشركة الألمانية تطلب خصمًا ضريبيًا يصل إلى 831.250 دولارًا على مدار تسع سنوات، وفقًا لتقارير أورلاندو بيزنس جورنال.

التاكسى الطائر الجديد

وتشير Lilium إلى أن الموظفين العاملين في المركز سيحصلون على متوسط راتب سنوي قدره 66،451 دولارًا، وهو أعلى من 46،140 دولارًا التي يتم دفعها للعاملين في النقل البري العام، كما يمكن للمنشأة أن تدر 1.7 مليون دولار للاقتصاد في فترة 10 سنوات.

استخدم الفريق مفهومًا يسمى توجيه الاتجاه وهو طريقة شائعة للصواريخ الفضائية والطائرات المقاتلة، لتمكين الطائرة من التحرك عموديًا وأفقيًا.

ويلاحظ الفريق أن السيارة قادرة على تغيير الدورات في الدقيقة (rmp) وزاوية المحركات الثلاث لتصل إلى مسار دقيق، فهناك 36 محركًا في المجموع.

ستنقل شبكة النقل في أورلاندو الركاب في رحلات لا تزيد عن 12 ميلًا، ولكن وفقًا لشركة Lilium، فإن الطائرة قادرة على السفر لمسافة 186 ميلًا بشحنة واحدة.