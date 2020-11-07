شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه كوكب صخرى .. لو مهتم بعالم الفضاء اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكتشف العلماء بشكل مستمر الكثير من الكواكب الجديدة سواء داخل أو خارج المجموعة الشمسية، وتختلف صفات وخصائص هذه الكواكب، فبعضها يكون صخرى والبعض الأخرى غازى، لكن ماذا تعنى هذه التسميات والتصنيفات، يمكن للسطور التالية مساعدتك فى معرفة معانى هذه المصطلحات

ما هو الكوكب الصخرى؟

الكوكب الأرضى أو الصخرى أو تيلوريك هو كوكب يتكون أساسًا من صخور أو معادن السيليكات، أما الكواكب الأرضية المقبولة من قبل الاتحاد الفلكى الدولى داخل النظام الشمسى هى الكواكب الداخلية الأقرب إلى الشمس، أى عطارد والزهرة والأرض والمريخ.

ويمكن أيضًا اعتبار قمر الأرض وأقمار آيو ويوروبا كواكب أرضية، إذ اشتق المصطلحان "كوكب أرضي" و "كوكب تيلوريك" من الكلمات اللاتينية للأرض (تيرا وتيلوس)، حيث أن هذه الكواكب تشبه الأرض من حيث التركيب، وتقع هذه الكواكب بين الشمس وحزام الكويكبات.

الكواكب الأرضية لها سطح كوكبى صلب، مما يجعلها مختلفة اختلافًا جوهريًا عن الكواكب الغازية الأكبر، وجميع الكواكب الأرضية فى النظام الشمسى لها نفس البنية الأساسية، مثل قلب معدنى مركزى (معظمه من الحديد) مع غطاء من السيليكات المحيط، مثل قمر الأرض الذى له قلب حديدى أصغر بكثير؛ بينما الأقمار الأخرى، مثل آيو ويوروبا وتيتان، لها أيضًا هياكل داخلية مماثلة لتلك الموجودة فى الكواكب الأرضية.

مواصفات الكواكب الصخرية:يمكن أن تحتوى الكواكب الأرضية على هياكل سطحية مثل الأخاديد والحفر والجبال والبراكين وغيرها، اعتمادًا على وجود سائل تآكل أو نشاط تكتوني.

وتتمتع الكواكب الأرضية بأغلفة جوية ثانوية، ناتجة عن إطلاق الغازات البركانية أو من حطام تأثير المذنبات، ويتناقض هذا مع الكواكب الخارجية العملاقة، التى يكون غلافها الجوى أساسيًا.