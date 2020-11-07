شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مكنسة كهربائية لالتقاط سماعات الأذن المفقودة بمحطات القطار اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقولون دائما أن الحاجة أم الاختراع، وفى اليابان، فكروا فى حل لمشكلة فقدان السماعات "أيربودز"، في محطات السكك الحديدة، وتوصلوا لاختراع مكنسة كهربائية لتجميع السماعات المفقودة.

ووفقا لموقع سبوتنيك، قررت شركة "باناسونيك" العمل على حل هذه المشكلة، وقامت باختراع مكنسة كهربائية يمكنها جمع السماعات من خطوط السكك الحديدية بسرعة.

وفى اليابان يستخدم موظفو محطة القطار أدوات لالتقاط الأشياء المفقودة على خطوط السكك الحديدية، لكنهم لا يستطيعون الإمساك بأشياء صغيرة مثل سماعات "آيربودز"، ويتوجب عليهم الانتظار حتى يمر القطار الأخير للنزول على المسار والتقاطها.



استخدام الماسك



المكنسة

وقامت شركة " باناسونيك" بحل هذه المشكلة بالتحديد من خلال تطوير مكنسة كهربائية لا تمتص سماعة الأذن، ولكنها تثبتها في طرف الأنبوب، ويجري اختبار المكنسة حاليا في محطة قطار طوكيو فقط.



الماسك

ومن جهة أخرى كشف الخبير الروسى "ألكسندر تيموفييف" أن السماعات اللاسلكية التى تعمل عن طريق البلوتوث تمثل خطر صحى على المستخدمين، حيث أنها تصدر موجات كهرومغناطيسية فى المنطقة المجاورة مباشرة للدماغ، موضحا أنه أولًا وقبل كل شيء، يتعلق هذا "بالنسخ المقلدة" من سماعات الأذن عالية الجودة.

وقال لوكالة "برايم": "إذا افترضنا أن الموجات الراديوية لها أساس كهرومغناطيسى لعملها، فمن المؤكد أن هناك ضررًا. ففى البشر، يكون لنشاط الجهاز العصبى أيضًا تيارات كهرومغناطيسية، ويزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من التذبذبات المغناطيسية للطبيعة فقط"، وذلك بحسب سبوتنيك الروسية.